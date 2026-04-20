В Киеве выросло количество жертв теракта. Среди погибших — солист известной группы

В настоящее время в реанимации находятся четыре раненых из семи

В Киеве выросло количество погибших в результате теракта в Голосеевском районе. В понедельник, 20 апреля, в больнице скончался мужчина.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, пострадавший с вечера субботы, когда произошла стрельба, находился в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось", — говорится в сообщении.

Фото со стрельбы в Киеве. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Велмарт", где прятался стрелок. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Таким образом , число погибших от теракта возросло до 7 человек, еще 7 раненых находятся в больнице. Среди них – один ребенок. Кличко подчеркнул, что четверо раненых находятся в реанимации, двое — в отделении политравмы.

Среди погибших солист известной группы

Также стало известно, что в результате стрельбы погиб солист группы "Друге Сонце" Игорь Савченко. Об этом сообщает вокалистка Марина. По ее словам, они вместе играли в "Другом Сонце" с 2010 года.

Игорь Савченко

"Игорь, ты был настоящим другом, настоящим рокером, ты никогда не сдавался, ты всегда был рядом, когда весь мир был против. Ты был опорой, для всех. Молод душой, невероятный.

Ты так любил эту жизнь. Свою семью, Танюшу, дочь Анюту. А музыкой ты жил, горел, чувствовал, что ты настоящий, когда играешь. Мы часто спорили с тобой, но всегда были настоящей командой. Ты огромная часть нас, меня, я горжусь, что встретила такого Друга", — написала Марина Юревич.

Известно, что у солиста группы оставалась жена и дочь.

