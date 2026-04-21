"По мне велся огонь": полицейский, сбежавший во время теракта в Киеве, объяснил свои действия

Подозреваемому может грозить от 5 до 8 лет тюрьмы

Во вторник, 21 апреля, в Печерском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения полицейским, сбежавшим во время теракта в Киеве. Один из подозреваемых Михаил Дробницкий объяснил, почему он и его напарница покинули место происшествия.

По его словам, напарница патрульного побежала за аптечкой в машину, чтобы оказать помощь людям, а он, увидев стрелка с оружием, начал отход, потому что якобы находился на открытой местности и хотел найти укрытие, чтобы лучше обнаружить нападающего. Людям, которые находились в этот момент рядом, крикнули, чтобы они скрылись от мужчины с оружием.

"Когда я совершал отход, по мне велся огонь. Когда я нашел укрытие, я принимал меры, чтобы обнаружить и обезвредить нападающего"

Отметим, что адвокат говорит, что подозреваемый выражает грусть и сожаление из-за того, что во время теракта в Киеве погибли люди.

Что касается меры пресечения — прокуратура будет настаивать на содержании под стражей 27-летнего Михаила Дробницкого, тогда как сторона защиты — адвокат Михаил Баховский — будет просить о домашнем аресте.

Какое наказание грозит копам

Полицейским объявили подозрение в служебной халатности, повлекшей смерть людей (по ч. 3 ст. 367 УК Украины). Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. Добавим, что, по данным Суспильного, патрульных не задерживали после происшествия.

В ДБР подчеркнули, что закон разрешал полицейским применить оружие в отношении нападающего. Копы были осведомлены о том, что едут на вызов из-за стрельбы и что есть угроза для людей.

На последнем свежем видео побега подозреваемых видно, как пострадавший 11-летний мальчик просит не помогать ему, а спасти папу. Как известно, отец ребенка погиб, а мать находится в тяжелом состоянии в больнице.

