Четверо человек погибли, но водитель выжил. Новые детали ужасного ДТП в Киеве

Водитель только в 2026 году был участником еще двух аварий

В Киеве вечером 5 июня произошла ужасная авария. Автомобиль на большой скорости влетел в подземный переход.

Факт ДТП подтвердили правоохранители. Отмечается, что известно по меньшей мере о 4 погибших.

UPD: В полиции сообщили, что водитель, совершивший смертельное ДТП, задержан в процессуальном порядке, он находится под конвоем. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время готовится подозрение.

"Автомобиль влетел в подземный переход, уже известно о 4 погибших. Тела людей лежат прямо на лестнице", — говорится в первых сообщениях о событии от местных каналов.

Что известно о погибших в ДТП

В Нацполиции рассказали, что среди погибших в аварии в Киеве есть двое полицейских. Они были сотрудниками Соломенского управления полиции Киева: старший лейтенант Дмитрий Бондарчук и лейтенант Денис Будченко. На момент аварии оба находились при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские, погибшие в ДТП

Кроме того, в результате ДТП погибли 47-летняя женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили травмы и находятся в больнице.

Не первое ДТП. Что известно о водителе

UPD: Погибли 12-летний мальчик, двое мужчин и женщина в ДТП в Киеве. Водитель жив. Его зажало в автомобиле, – ГСЧС.

Как сообщают местные каналы, водитель, совершивший смертельную аварию, — глава баптистской "Церкви села Подстепное". В сети уже показали его фотографии. Отметим, что официально эту информацию не подтверждали.

"Предварительно его зовут Павел Плешивцев, он 1976 года рождения. Сейчас он в реанимации под охраной полиции", — пишут паблики.

Вероятные фото водителя, влетевшего на автомобиле в переход в Киеве. Фото: местные каналы

Вероятные фото водителя, влетевшего на автомобиле в переход в Киеве. Фото: местные каналы

В Офисе генпрокурора сообщили, что среди 4 погибших в смертельном ДТП в Киеве был 12-летний мальчик. При этом водителя Mercedes ранее неоднократно штрафовали за превышение скорости.

"49-летний водитель Mercedes-Benz на скорости влетел в подземный переход. Ранее его неоднократно штрафовали за превышение скорости, также он был участником четырех ДТП, две из которых произошли в этом году", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz – житель Херсонщины. Он на скорости не справился с управлением и въехал в подземный переход, где были люди.

Как выглядит автомобиль после ДТП в Киеве. Фото: Прокуратура Украины

Как выглядит автомобиль после ДТП в Киеве. Фото: Прокуратура Украины

Подробности от полиции по аварии

В пресс-службе сообщили, что авария произошла около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением и выехал на пешеходную зону.

"Предварительно установлено, что в результате аварии на месте происшествия погибли четыре гражданина, еще трое получили травмы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Все обстоятельства устанавливаются", — подчеркнули копы.

Как выглядит автомобиль после ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Как выглядит автомобиль после ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Что писали паблики и первые детали

Заметим, что полиция рассказала, что авария произошла на улице Вадима Гетьмана в районе Караваевых Дач.

"В связи с ДТП на Чоколовском бульваре движение транспорта затруднено в направлении улицы Вадима Гетьмана", — говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, спикер Нацполиции Юлия Гирдвилис сообщила, что авария произошла на Чоколовском бульваре, на перекрестке с ул. Уманский.

"Водитель "Мерседеса", двигаясь на большой скорости, не справился с управлением, заехал на пешеходную часть. Предварительно, четыре человека погибли", — говорится в материале.

В сети уже показали свежие фото и видео с места аварии, на которых видно, что автомобиль смяло почти полностью в результате ДТП. Вероятнее, машина пролетела почти через две стороны перехода, ведь обломки авто и тела людей фиксируются с обеих сторон. Остановилась машина, только столкнувшись со столбом на противоположной стороне перехода.

В Киеве машина влетела в подземку. Фото: местные каналы

В Киеве машина влетела в подземку. Фото: местные каналы

Пока неизвестно, что произошло с водителем, но, учитывая состояние авто, он, скорее всего, получил тяжелые травмы. На месте уже работают полицейские и медики.

"Водителя вытащили из машины. По предварительным данным, он жив", — пишут местные каналы.

Напомним, недавно в Днепре произошло ужасное ДТП. Автомобиль влетел в остановку, где было много людей. После аварии от одного из автомобилей остались куски металла, а передний бампер превратился в груду металлолома. Кроме того, разрушения получила и сама остановка, ведь одну из ее частей снесло от силы удара.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная блогер Vikunciy погибла в ДТП на трассе "Киев-Одесса". Она имела около 1 млн подписчиков.