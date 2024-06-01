Можна вщент заповнити "Олімпійський": стало відомо скільки в Україні секс-працівників

Через недостатню підтримку держави, жінки йдуть у сферу секс-послуг

В Україні в сфері секс-послуг задіяні десятки тисяч жінок, і широкомасштабне вторгнення тільки спровокувало зростання їхньої кількості. Таку заяву в інтерв’ю "Телеграфу" зробила директорка БО "Легалайф-Україна", колишня секс-працівниця Наталія Ісаєва.

За словами правозахисниці, порахувати кількість людей, задіяних в сфері секс-послуг, стало можливим завдяки державним програмам з профілактики ВІЛ і СНІДу.

– Сервісні організації та медичні установи роздають презервативи, тестують, лікують, консультують щодо неризикованої поведінки. Держава має якось прорахувати, скільки ж треба грошей на презервативи, консультації, оплату тестування і таке інше. Цю оціночну кількість рахували, вона затверджена МОЗ ще перед початком коронавірусу, тому можна казати, що приблизна кількість секс-працівників в Україні 80 тисяч, — зазначила Ісаєва.

З початком широкомасштабного вторгнення багато секс-працівників покинули Україну, однак загальна кількість людей в цій сфері залишилася незмінною.

– Одна частина виїхала, а інші жінки, котрі ніколи до повномасштабного вторгнення не займалися секс-роботою і не надавали сексуальні послуги, стали внутрішньо переміщеними особами. Підтримка ВПО з боку держави – 2 тисячі гривень. Це взагалі ні про що!

А людина, наприклад, втратила свою домівку на Харківщині, перебралася у Київ, а орендна плата у містах, куди поїхали рятуватися люди, різко зросла до небес. Держава не підтримує, бо цих двох тисяч не вистачає (а зараз виплати ВПО взагалі скасовують), і що жінці робити? Як і де жити, як існувати? Тому жінки, які до повномасштабного вторгнення ніколи не займалися секс-роботою, вимушені зараз нею займатися, щоб мати змогу вижити. Тому як було 80 тисяч, так рахується і зараз, — резюмувала Наталія Ісаєва.

Нагадаємо, що в Києві під час війни проводять секс-вечірки.

Повний текст інтерв’ю з Наталією Ісаєвою читайте на сайті "Телеграф" у неділю, 2 червня.