Українська порноакторка Джозефіна Джексон виступила з порадами студентам: збудилися навіть у Росії

Захід не анонсували публічно, проте завітало багато людей

Українська порноакторка Джозефіна Джексон (справжнє ім’я Юлія Сенюк), яка добре відома широкому загалу своєю підтримкою українських військових, а також різними волонтерськими заходами, відвідала Переяславський університет Григорія Сковороди. Акторка стала спікеркою на заході "Платформа можливостей".

Про це стало відомо з офіційного сайту навчального закладу. Зазначається, що попри відсутність публічних анонсів, на зустріч зібралося кілька десятків спраглих до спілкування студентів.

"Протягом години Юлія відверто розповідала про свою освіту та причини вибору професійного шляху, хейт і медійну впізнаваність, здійснені мрії й волонтерство, важливість підтримки поранених захисників та багато іншого. Звісно ж, щиро відповідала на запитання присутніх", — йдеться у повідомленні.

На візит української зірки дорослих фільмів у один з ВНЗ відреагували навіть на пропагандистських ресурсах РФ. Так, новину, зокрема, опублікувало видання RT (раніше — Russia Today). Зазначили, що Джозефіна закликала студентів більше "працювати головою".

На заході Джозефіна розповіла про свою сім’ю, школу та перші кар’єрні кроки. Зауважила, що має освіту магістра за напрямом "міжнародні економічні відносини" і окрему увагу студентів звернула на важливість вивчення англійської мови.

"Не знати англійської – то як бути без рук", – підкреслила акторка.

Розповіла зірка дорослого кіно і про свій перший досвід роботи. За її словами, на другому курсі університету їм запропонували поїхати на практику в Польщу. Дівчині така перспектива здалася значно цікавішою, ніж практика в одному з львівських банків і вона радо погодилася. Проте склалося, не так, як гадалося.

"Ми очікували, що в готелі будемо працювати, відпочивати біля моря. Як виявилось це було Балтійське море, яке вважається самим холодним. І в кінцевому результаті це був адський труд. Ми працювали покоївками – це був мій перший досвід фізичної роботи, і мені не сподобалось. Це було важко", — розповіла акторка.

І додала, що саме так заробила свої перші гроші, проте у той момент зрозуміла — фізична праця не для неї.

"Я заробила свої перші гроші і зрозуміла, що таким чином я точно працювати не буду, і треба працювати, напевно, більше головою. Звичайно ж, ви скажете, що у сфері в якій я працюю, не сильно потрібен мозок. Але якщо ви хочете кар’єрного росту, то загалом будь-де потрібно мати мозок", — підкреслила Джозефіна.

У дорослих фільмах акторка почала зніматися у 2019 році. За її словами, все почалося з фотосесій в стилі nude (еротичні фото), а потім Джозефіна отримала пропозицію знятися у порнофільмі.

"Я подумала, що не хочу залежати від своїх батьків. І це не те, що в мене не було грошей… Вирішила чому б і ні – я можу спробувати один раз, і якщо мені не сподобається, то я, принаймі, зароблю гроші й кину це. Я була така наївна, коли думала, що якщо ти знімешся в декількох фільмах, то ніхто про це не дізнається", — розповіла акторка та підкреслила, що перш ніж починати подібну кар’єру — варто подумати мільйон разів, адже зрештою, всі про все дізнаються.

Батьки акторки до вибору своєї єдиної доньки поставилися доволі неспокійно, мама була більш поблажливою, тоді як з татом Джозефін певний період взагалі не спілкувалися.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну заскочило Джозефіну в Будапешті. Питання про те, повертатися в Україну чи ні — взагалі не стояло.

"Почнемо з того, що в мене тут сім’я, хлопець, от скоро бабуся повернеться – тому, без варіантів, я не могла б сама поїхати, залишити всіх. Тому я вирішила продовжувати своє життя тут – в Україні", — зазначила акторка.

Звісно Джозефіна залишає країну на період зйомок, проте завжди повертається. Щоб "не просиджувати штани" в період між зйомками — почала долучатися до благодійний проєктів та волонтерства.

"Початок повномасштабного вторгнення я зустріла в Будапешті. І от коли я вирішила їхати назад, то мій друг-француз відвіз мене на своїй машині до кордону. Перед від’їздом ми зібрали в супермаркеті всі потрібні, дефіцитні на той час, речі і продукти – про це просила дівчинка із Золочева. Ми все це зібрали і привезли додому – от це і був мій перший волонтерський крок. Також, коли бачу певну прийнятну суму до закриття збору, то я стараюсь його закривати", — розповіла Джозефіна.

Про свою волонтерську діяльність акторка вирішила розповісти на початку цього року. Розуміє, що піаритись на цьому не гарно, проте зауважує — коли бачить, що роблять інші медійні особи, її це мотивує.

"Нині почали ширити інформацію по ветеранах, військових які знаходять в Києві. Вони за рахунок цього стали більш відомі й про них пишуть різні видання, приміром BBC чи Deutche Welle. З цього всього й почалась моя волонтерська діяльність. Я стала амбасадоркою реабілітаційного центру Титанових. Нині часто відвідую його й допомогаю. Поширюю збори, створюємо благодійний календар з військовими", — розповіла акторка.

Наразі акторка і волонтерка завершує роботу над анонсованим благодійним календарем, а невдовзі планує розіграти власну автівку аби зібрати декілька мільйонів гривень для реабілітаційного центру, який опікується військовими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українська порнозірка Джозефіна Джексон прокоментувала хвилю хейту після фотосесії з військовими