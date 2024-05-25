У Києві під час війни проводять секс-вечірки: що таке кінкі-паті та чи реально туди потрапити

Івенти швидко набирають популярність

Хтось скаже, що зараз не час для гучних вечірок та втіх. А хтось вважає інакше та знаходить способи втілити свої фантазії та долати стрес.

Українці все частіше чують таке слово, як кінкі-паті, але не всі розуміють що це таке. "Телеграф" розповідає про специфіку таких заходів та як на них потрапити.

Що таке кінкі-паті

Кінкі-паті — це вечірка або захід, присвячений кінк-культурі, яка охоплює широкий спектр сексуальних практик, фетишів і рольових ігор. На таких заходах зазвичай дотримуються певних тем або дрес-коду, який може включати латекс, шкіру, костюми й різні аксесуари, пов'язані з фетиш-культурою.

Кінк-культура — зацікавленість у нетрадиційних сексуальних практиках

У світі багато людей, які шукають нестандартні способи досягнення оргазмів. Щоб знайти однодумців та розділити з ними сексуальне задоволення, вони організовують і проводять кінкі-вечірки по всьому світу. Зазвичай це закриті вечірки, на які можна потрапити лише з попередньою реєстрацією чи особистим запрошенням.

Кінкі-вечірка — це не лише секс. Там ним не обов'язково займатися. Багато людей приходять просто послухати музику, потанцювати, показати себе, познайомитися з цікавими людьми або подивитися на чийсь досвід.

Є кілька основних правил на кінкі-паті, яких повинні дотримуватися всі гості. По-перше, всі дії повинні здійснюватися за взаємною згодою. По-друге, заборонено фотографувати та знімати відео. По-третє, не вживати наркотичних засобів та не зловживати алкоголем.

Чи легко туди потрапити

Анонс такого заходу складно знайти у відкритому доступі. Найреальніше наткнутися на інформацію про пікантні івенти можна в соціальних мережах, наприклад, у телеграмі або інстаграмі. Однак більшість груп закриті.

На такі вечірки випадкових людей не запрошували

На кінкі-вечірку потрапити можуть не всі. Щоб придбати квиток, попередньо потрібно надіслати заявку. В ній зазначити посилання на свій профіль у соцмережах. Організаторам вона потрібна, щоб перевірити, чи заявник реальна людина, чим займається та не суперечать його погляди на життя концепції івенту. Вся особиста інформація залишається конфіденційною.

Нові гості приєднуються тільки після особистого спілкування з організаторами, тобто по відеодзвінку.

Після того як пройшли повірку та купили квиток, потрібно підготуватися. Про правила і дрес-код організатори розповідають у спеціальному телеграм-чаті.

Організатори ретельно перевіряють кожного охочого

При вході до незвичного місця гостям пропонують обрати браслет, який буде вказувати на ціль візиту. Червоний означає, що відвідувач не збирається ні з ким взаємодіяти, а просто прийшов подивитися. Жовтий браслет обирають, коли не визначилися. А зелений означає, що гість готовий на все.

Скільки коштує таке задоволення

Нам вдалося знайти декілька груп з організації кінкі-вечірок та подивитися прайс. І можемо сказати, що таке задоволення не із дешевих.

Вартість квитка для чоловіків у середньому складає 7 тисяч гривень. Для пари така ж сума. Найдешевше для жінок — 2,5 тисячі гривень.

На вечірку можуть потрапити не всі повнолітні. Зазвичай івенти проводяться 28+.

Анонс закритої кінкі-вечірки

Організатори зазначають, що на кінкі-паті не буде повного оголення, будь-які види наркотиків, інтимних послуг, повій, хамства та неадекватної поведінки. Всі ці персонажі відсіваються на етапі співбесіди.

Відверта вечірка без інтиму

Зазначимо, кінкі-паті проводяться не часто і не анонсуються відкрито. Відповідно до ст. 302 ККУ, це кримінальний злочин. За створення або утримання "місць розпусти" можна отримати реальний строк — до п'яти років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, куди піти на вихідних у Києві. Добірка яскравих івентів, серед яких ви напевно зможете знайти щось цікаве та захоплююче.