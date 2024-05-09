Не змогли стримати пристрасть: у Києві парочка зайнялася сексом на очах у перехожих (відео)

Інцидент стався у досить людному місці

У Києві на території Труханова острова перехожі стали свідками незвичайної картини — тут серед білого дня парочка зайнялася сексом. Варто зазначити, що статевий акт відбувався в досить людному місці неподалік від жвавої пішохідної стежки.

Очевидно, пара не змогла стриматися і вирішила вдатися до плотських утіх прямо на очах у людей. Розваги "екстремалів" потрапили в об’єктив перехожого, який опублікував пікантне відео в соцмережі.

Так, на Трухановому острові перехожі помітили під деревом хлопця та дівчину, які не звертали уваги на оточуючих та займалися сексом. Парочка навіть не подбала про власну приватність і лежала прямо на траві під деревом.

Варто зазначити, що з приходом тепла на території острова відпочиває все більше людей, багато з яких приїжджають з дітьми.

Така поведінка пари в громадському місці виглядає дивно і навіть аморально, проте пристрасним закоханим явно до цього немає жодної справи.

Парочку помітили на Трухановому острові

Нагадаємо, що секс у громадському місці є порушенням громадського порядку та може загрожувати "експериментаторам" адміністративною відповідальністю.

Штраф за інтим у громадському місці в Україні може становити від 51 до 119 гривень.

Крім штрафу можуть застосовуватись й інші види покарання:

Громадські роботи: від 40 до 60 годин.

Виправні роботи: від 1 до 2 місяців з вирахуванням 20% заробітку.

Адміністративний арешт: до 15 днів.

Про це повідомляє юридичний ресурс "Протокол".

Також важливо зазначити, що статевий акт у громадському місці може кваліфікуватися як кримінальний злочин, якщо:

Він відбувається на очах у дітей.

Один із учасників неповнолітній.

У таких випадках, крім вищезгаданих видів покарання, може бути застосована судимість, а також:

Штраф: від 8500 до 17000 гривень.

Арешт: від 1 до 6 місяців.

Обмеження волі: 5 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у київському метро помітили жінку без одягу. Жінка поводилася дуже дивно і швидше за все перебувала під впливом наркотичних чи психотропних речовин, оскільки її поведінка не вкладається у рамки допустимого.