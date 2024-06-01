Можно полностью заполнить "Олимпийский": стало известно сколько в Украине секс-работников

Из-за недостаточной поддержки государства, женщины идут в сферу секс-услуг

В Украине в сфере секс-услуг задействованы десятки тысяч женщин, и широкомасштабное вторжение только спровоцировало рост их количества. Такое заявление в интервью "Телеграфу" сделала директор БО "Легалайф-Украина", бывшая секс-работница Наталья Исаева.

По словам правозащитницы, сосчитать количество людей, задействованных в сфере секс-услуг, стало возможным благодаря государственным программам по профилактике ВИЧ и СПИДа.

– Сервисные организации и медицинские учреждения раздают презервативы, тестируют, лечат, консультируют по поводу безопасного поведения. Государство должно как-то просчитать, сколько нужно денег на презервативы, консультации, оплату тестирования и так далее. Это оценочное количество считали, оно утверждено Минздравом еще перед началом коронавируса, поэтому можно говорить, что приблизительное количество секс-работников в Украине 80 тысяч, — отметила Исаева.

С началом широкомасштабного вторжения многие секс-работники покинули Украину, однако общее количество людей в этой сфере осталось неизменным.

– Одна часть уехала, а другие женщины, никогда до полномасштабного вторжения не занимавшиеся секс-работой и не оказывавшие сексуальные услуги, стали внутренне перемещенными лицами. Поддержка ВПЛ со стороны государства – 2 тысячи гривен. Это вообще ни о чем!

А человек, например, потерял свой дом на Харьковщине, перебрался в Киев, а арендная плата в городах, куда поехали спасаться люди, резко возросла до небес. Государство не поддерживает, потому что этих двух тысяч не хватает (а сейчас выплаты ВПЛ вообще отменяют), и что женщине делать? Как и где жить, как жить? Поэтому женщины, которые до полномасштабного вторжения никогда не занимались секс-работой, вынуждены сейчас ею заниматься, чтобы выжить. Потому как было 80 тысяч, так и сейчас, — резюмировала Наталья Исаева.

Напомним, что в Киеве во время войны проводят секс-вечеринки.

Полный текст интервью с Наталией Исаевой читайте на сайте "Телеграф" в воскресенье, 2 июня.