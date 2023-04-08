Цифра, що змінює ваше життя: як дізнатися про своє число удачі

Дізнавшись своє особливе число, ви зможете по-новому поглянути на все, що вам подобається і не подобається

За багато років свого існування нумерологія відкрила безліч способів, завдяки яким можна дізнатися про себе набагато більше. Цифри супроводжують нас протягом усього життя і завжди непомітно впливають на наш вибір і те, до чого ми тягнемось. Дуже важливим є, наприклад, кармічне число — це цифра, яка визначає вплив минулих наших дій на теперішнє та майбутнє. Воно вираховується за вашою датою народження.

Утім, день, в який ви з’явилися на світ, підказує ще й про те, у чому вам буде особливо щастити. У кожного є індивідуальне число удачі, яке легко розрахувати по даті народження. Цей числовий символ — ваш ключ до успішного та щасливого життя, адже підказує, які саме сильні та слабкі сторони впливають на хід подій, передає UkrMedia. Як розрахувати власне число удачі і що означає кожне з усіх можливих значень, розповідаємо далі.

Як дізнатися про своє число удачі — головну цифру вашого життя

Нам потрібно провести зовсім нескладні математичні розрахунки. Для цього записуємо на папірці свою повну дату народження і додаємо всі цифри між собою — до тих пір, поки не вийде одна цифра. Наприклад, ви народилися 1 грудня 1983 року, тобто 01.12.1983. Тоді розрахунок буде таким: 0+1+1+2+1+9+8+3 = 25; 2+5 = 7. Ось ми й визначили, що число удачі людини, народженої 1 грудня 1983 року — сім.

Значення кожного числа удачі (від 1 до 9)

Нумерологи кажуть, що кожна цифра наповнена власною енергетикою і сакральним значенням. Двох однакових значень просто не буває.

Одиниця (число удачі 1)

Це найсильніше в нумерології, яке означає успіх та перемогу у будь-якій сфері. Одиниці — справжні лідери, до яких прислуховуються і за якими готові йти інші. Вони здатні досягнути шаленого успіху у всьому, що їм до душі. Переважно ці люди дуже переконливі, тому й добиваються свого і ніколи не зупиняються на досягнутому. У своєму житті одиницям варто звертати особливу увагу саме на це число: воно — секрет їхнього успіху.

Двійка (число удачі 2)

В цьому випадку все навпаки — досягнути стовідсоткового результату двійка зможе лише у партнерстві з кимось, саме в цьому її сила. Задачі, які здаються занадто складними для одного, людині-двійці краще ділити з партнером, якому вона може хоч трохи довіритися і тоді результат не змусить на себе чекати. "Вмикати" самостійність зайвий раз нумерологи двійкам не радять, адже все може піти не за планом. Сила цих людей — у вмінні "підзарядитися" від когось, адже саме під час спілкування вони відновлюють власні сили. Головний ворог тих, чиє число удачі "2" — невпевненість, її треба викорінювати, налаштовуючи себе на результат і згадуючи про всі свої перемоги — великі й маленькі.

Трійка (число удачі 3)

Люди-творці, які здатні створювати неймовірні речі. Вони роблять наше життя кращим, адже надихаються своїми ідеями і викладаються на повну, реалізовуючи їх. Згодом їхні творіння стають справжнім надбанням людства. Сильнішими людей-трійок робить саме вміння надихатися чимось — чим частіше вони ним користуються, тим щасливішими будуть. Удача часто на їхній стороні. У житті трійкам варто частіше обирати це число — воно допоможе домогтися успіху.

Четвірка (число удачі 4)

Люди з цим числом повинні постійно дотримуватися строгих рамок і бути максимально відповідальними. Їм потрібен наставник або принаймні людина, яка завжди зможе підтримати і направити їх на шляху до вершини. В іншому разі вони ризикують заплутатися у власних "хочу", переоцінюючи свої можливості. Кілька книжок або ж курсів по саморозвитку та вдосконаленню навичок теж не будуть зайвими. Четвіркам потрібно навчитися слухати інших і швидко вбирати потрібну інформацію — в такому разі везіння їх ніколи не покидатиме.

П'ятірка (число удачі 5)

Удача супроводжує їх протягом усього життя тільки у тому випадку, якщо вони займаються тим, до чого лежить їхня душа. Робота, яка не до вподоби, не принесе нічого хорошого і ви тільки даремно затрачатимете свої зусилля й "закопуватимете" природні таланти. Ще одна цікава особливість п’ятірок: щойно оточення починає нав’язувати їм свої вимоги, все почне валитися з рук. В такому разі чекати на успіх у будь-якій справі даремно. Завжди йдіть своїм шляхом і придивляйтеся до числа 5 — це ваш ключ до щасливого життя.

Шістка (число удачі 6)

Для людей із цим числом удачі дуже важливо жити у гармонії з собою. Частіше всього вони задовольняються малим і їх мало цікавлять "журавлі в небі" — однієї маленької синички в руках для них цілком достатньо. І це насправді дуже хороший підхід до життя: якщо шістка знайде щось, що їй до душі, і почне здобувати маленькі перемоги у цій сфері, то удача буде до неї максимально прихильною. Головне — не заглядатися й не намагатися рівнятися на інших.

Сімка (число удачі 7)

Ті, хто народився із цим числом, обожнюють спокій та розміреність у всьому. Будь-що найкраще їм вдається, коли йдеться про спокійну обстановку і можливість все гарненько обдумати та "переварити". Удача слідуватиме за ними по п’ятах саме в таких умовах, а от коли потрібно кинути все і негайно вирішувати термінові задачі, сподіватися на успіх не доводиться. Ці люди будуть абсолютно щасливими, якщо обиратимуть у житті ті сфери, де не потрібно поспіху, а цінується виважений підхід. Те саме і з людьми, які будуть поряд із сімкою — вони повинні мати схожий склад характеру, аби не нервуватися щоразу, коли людина-сімка трохи "гальмує".

Вісімка (число удачі 8)

Гроші просто липнуть до цих людей! Зазвичай їм неймовірно щастить у фінансовому плані та й загалом у житті. Вісім — символ нескінченності та стабільності, тому перейматися, що щось піде не за планом і все розвалиться, не варто. Якщо людину-вісімку і підстерігатиме якась невдача, дуже скоро проблема вирішиться фактично сама по собі і про це ви будете згадувати вже із усмішкою на обличчі. Шукайте навколо цифру 8 — це ваш магічний талісман, який приманює удачу.

Дев'ятка (число удачі 9)

Схоже, цим щасливцям від природи поталанило найбільше — вони щасливі абсолютно у всьому. Їхнє життя наповнене радісними моментами та новими відкриттями, людьми, які готові розділити з ними і радість, і горе, а також новими емоціями. От тільки з останнім пунктом слід бути обережними: зайва емоційність здатна відлякати удачу й трохи зіпсувати стосунки не тільки з оточенням, а й з Всесвітом, який може виявитися не дуже прихильним до дев’ятки, що не знає кордонів. Тримайте свої емоції під контролем і все буде прекрасно.

Раніше ми розповідали про жінок, які запам’ятовуються на все життя: цих чотирьох чоловіки ніколи не забувають, якими б тривалими не були їхні стосунки. Причому неважливо і те, наскільки вдалою була їхня спільна історія — власниці цих імен завжди западають глибоко в душу.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю