Цифра, меняющая вашу жизнь: как узнать свое число удачи

Узнав свое особое число, вы сможете по-новому взглянуть на все, что вам нравится и не нравится

За многие годы своего существования нумерология открыла множество способов, благодаря которым можно узнать о себе гораздо больше. Цифры сопровождают нас всю жизнь и всегда незаметно влияют на наш выбор и то, к чему мы стремимся. Очень важное, например, кармическое число — это цифра, определяющая влияние прошлых наших действий на настоящее и будущее. Оно рассчитывается по вашей дате рождения.

Впрочем, день, в который вы появились на свет, подсказывает еще и о том, в чем вам будет особенно везти. У каждого есть индивидуальное число удачи, которое легко рассчитать по дате рождения. Этот числовой символ — ваш ключ к успешной и счастливой жизни, ведь подсказывает, какие именно сильные и слабые стороны влияют на ход событий, передает UkrMedia. Как рассчитать собственное число удачи и что означает каждое из всех возможных значений, рассказываем далее.

Как узнать свое число удачи — главную цифру вашей жизни

Нам нужно провести совсем несложные математические расчеты. Для этого записываем на бумажке свою полную дату рождения и складываем все цифры между собой — до тех пор, пока не получится одна цифра. Например, вы родились 1 декабря 1983 года, то есть 01.12.1983. Тогда расчет будет таким: 0+1+1+2+1+9+8+3 = 25; 2+5 = 7. Вот мы и определили, что число удачи человека, рожденного 1 декабря 1983 года — семь.

Значение каждого числа удачи (от 1 до 9)

Нумерологи говорят, что каждая цифра наполнена собственной энергетикой и сакральным значением. Двух одинаковых значений просто не бывает.

Единица (число удачи 1)

Это самое сильное в нумерологии, которое означает успех и победу в любой сфере. Единицы — настоящие лидеры, к которым прислушиваются и за которыми готовы идти другие. Они способны достичь огромного успеха во всем, что им по душе. Преимущественно эти люди очень убедительны, поэтому и добиваются своего и никогда не останавливаются на достигнутом. В своей жизни единицам стоит обращать особое внимание именно на это число: оно — секрет их успеха.

Двойка (число удачи 2)

В этом случае все наоборот — достичь стопроцентного результата двойка сможет только в партнерстве с кем-то, именно в этом ее сила. Задачи, которые кажутся слишком сложными для одного, человеку-двойке лучше делить с партнером, которому он может хоть немного довериться и тогда результат не заставит себя ждать. "Включать" самостоятельность лишний раз нумерологи двойкам не советуют, ведь все может пойти не по плану. Сила этих людей — в умении "подзарядиться" от кого-то, ведь именно во время общения они восстанавливают собственные силы. Главный враг тех, чье число удачи "2" — неуверенность, ее надо искоренять, настраивая себя на результат и вспоминая обо всех своих победах — больших и маленьких.

Тройка (число удачи 3)

Люди-творцы, которые способны создавать невероятные вещи. Они делают нашу жизнь лучше, ведь вдохновляются своими идеями и выкладываются на полную, реализуя их. Впоследствии их творения становятся настоящим достоянием человечества. Сильнее людей-тройки делает именно умение вдохновляться чем-то — чем чаще они им пользуются, тем счастливее будут. Удача часто на их стороне. В жизни тройкам стоит чаще выбирать это число — оно поможет добиться успеха.

Четверка (число удачи 4)

Люди с этим числом должны постоянно придерживаться строгих рамок и быть максимально ответственными. Им нужен наставник или по крайней мере человек, который всегда сможет поддержать и направить их на пути к вершине. В противном случае они рискуют запутаться в собственных "хочу", переоценивая свои возможности. Несколько книг или курсов по саморазвитию и совершенствованию навыков тоже не будут лишними. Четверкам нужно научиться слушать других и быстро впитывать нужную информацию — в таком случае везение их никогда не будет покидать.

Пятерка (число удачи 5)

Удача сопровождает их на протяжении всей жизни только в том случае, если они занимаются тем, к чему лежит их душа. Работа, которая не нравится, не принесет ничего хорошего и вы только зря будете тратить свои усилия и "закапывать" природные таланты. Еще одна интересная особенность пятерок: как только окружение начинает навязывать им свои требования, все начнет валиться из рук. В таком случае ждать успеха в любом деле бесполезно. Всегда идите своим путем и присматривайтесь к числу 5 — это ваш ключ к счастливой жизни.

Шестерка (число удачи 6)

Для людей с этим числом удачи очень важно жить в гармонии с собой. Чаще всего они довольствуются малым и их мало интересуют "журавли в небе" — одной маленькой синички в руках для них вполне достаточно. И это на самом деле очень хороший подход к жизни: если шестерка найдет что-то, что ей по душе, и начнет одерживать маленькие победы в этой сфере, то удача будет к ней максимально благосклонна. Главное — не заглядываться и не пытаться равняться на других.

Семерка (число удачи 7)

Те, кто родился с этим числом, обожают спокойствие и размеренность во всем. Что-либо лучше всего им удается, когда речь идет о спокойной обстановке и возможности все хорошенько обдумать и "переварить". Удача будет следовать за ними по пятам именно в таких условиях, а вот когда нужно бросить все и немедленно решать срочные задачи, надеяться на успех не приходится. Эти люди будут абсолютно счастливы, если будут выбирать в жизни те сферы, где не нужно спешки, а ценится взвешенный подход. То же самое и с людьми, которые будут рядом с семеркой — они должны иметь похожий склад характера, чтобы не нервничать каждый раз, когда человек-семерка немного "тормозит".

Восьмерка (число удачи 8)

Деньги просто липнут к этим людям! Обычно им невероятно везет в финансовом плане и вообще в жизни. Восемь — символ бесконечности и стабильности, поэтому переживать, что что-то пойдет не по плану и все развалится, не стоит. Если человека-восьмерку и будет подстерегать какая-то неудача, очень скоро проблема решится фактически сама по себе и об этом вы будете вспоминать уже с улыбкой на лице. Ищите вокруг цифру 8 — это ваш магический талисман, который приманивает удачу.

Девятка (число удачи 9)

Похоже, этим счастливчикам от природы повезло больше всех — они счастливы абсолютно во всем. Их жизнь наполнена радостными моментами и новыми открытиями, людьми, которые готовы разделить с ними и радость, и горе, а также новыми эмоциями. Вот только с последним пунктом следует быть осторожными: излишняя эмоциональность способна отпугнуть удачу и немного испортить отношения не только с окружающими, но и с Вселенной, которая может оказаться не очень благосклонной к девятке, не знающей границ. Держите свои эмоции под контролем и все будет прекрасно.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые запоминаются на всю жизнь: этих четырех мужчин никогда не забывают, какими бы длительными ни были их отношения. Причем неважно и то, насколько удачна была их общая история — владелицы этих имен всегда западают глубоко в душу.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу