Як кількість букв в імені впливає на долю людини: дві — не дуже, вісім — забагато

Комусь можна тільки позаздрити, а від когось краще тримати якомога далі

Кожне ім’я особливе — не буває двох однакових людей, які носять різні імена. А от схожі за характером тезки — явище досить поширене. Експерти-езотерики навіть можуть назвати чоловічі імена, власники яких мають важкий характер або жінок, які ні дня не можуть прожити без лицемірства.

Але зараз не про це. Вважається, що характер людини залежить не тільки від, власне, імені, а й від того, скільки у ньому букв. Як зауважує Ukr.Media, за числом літер в імені можна визначити долю певного індивіда і те, наскільки легким у нього чи в неї буде життя.

Дві літери

Власники імен, у складі яких всього дві літери, звикли боротися. Їхнє життя важко назвати легким — труднощі підстерігають цих людей буквально всюди. Вони змушені переживати чимало випробувань та перевірок долі.

Три літери

Людина з ім’ям із трьох букв – дуже вперта. Навіть коли вона неправа і добре це розуміє, не зізнається й буде стояти на своєму до останнього. Жінок із такими іменами називають черствими.

Чотири літери

Як і у випадку з двома літерами, такі імена приносять власникам багато випробувань і труднощів. Найскладніше добитися успіху у житті чоловікам, в імені яких лише 4 літери.

П’ять букв

А от в цих людей залізна воля. Попри все, вони здатні досягати своїх цілей і не бояться застосовувати для цього силу. Власники імен, що складаються із 5 літер, трохи тирани — в особистому житті їх часто спіткають невдачі, адже м’яким їхній характер не назвеш.

Шість букв

Такі імена носять дуже незалежні люди. Вони готові ділитися своєю любов’ю й дарувати тепло і підтримку, але тільки тим, хто заслужить на їхню довіру. Партнера власники імені з 6 літер шукають довго і скрупульозно, зате коли знаходять, то наче розчиняються у щасті.

Сім літер

Це природжені дипломати. Вони вміють домовлятися і ладні зробити що завгодно, переслідуючи благі цілі. Якщо йдеться про жінку, то вона буде дуже м’якою і поступливою, що позитивно вплине на її життя; якщо ж говорити про чоловіка, то ім’я з 7 букв може суттєво зіпсувати йому життя. Такі чоловіки зазвичай занадто м’які.

Вісім букв

Люди, названі одним із таких імен, дуже запальні та неконтрольовані. Вони вміють створювати проблеми на рівному місці і мають досить вільні погляди на стосунки. Часто власники ім’я з 8 літер своїми необачними словами та вчинками самі штовхають партнера на зраду, а потім дивуються, чому світ такий несправедливий.

Дев’ять букв

Такі імена зазвичай мають романтичні натури. Мрійники по життю, ці люди мають прекрасну інтуїцію. Вона й допомагає їм прожити щасливе життя, сповнене усіляких цікавих подій. Однак, коли свято раптово покидає їхню вулицю, вони починають бачити світ лише у темних тонах, надовго забуваючи про всі можливі радості.

Раніше ми розповідали про 5 імен, власники яких здатні досягати в житті просто неймовірного успіху. Хто б і що не думав, їм завжди все вдається.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю