Цифра, яка вирішує все: ваше особливе число за датою народження розкриє минуле й майбутнє

Ваші переваги й недоліки вже вирішені, але все ще можна змінити

День, у який ми народилися на світ, це не просто дата, а одна із важливих складових у формуванні нашої долі. Навіть від місяця нашого народження залежить багато. Наприклад, те, які риси характеру нам будуть найбільш притаманні, які у нас сильні сторони і чого ми прагнемо у житті.

А от за датою народження можна вирахувати своє кармічне число. Йдеться про числовий символ, який, за словами нумерологів, відображає вплив минулих дій та поведінки людини на її життя в теперішньому і майбутньому. Кожна людина має своє кармічне число, але кожне із них лежить на проміжку між одиницею та дев’яткою, відображаючи різні енергії та характеристики людини, передає cluber.com.ua. Далі розповідаємо, як дізнатися свій життєвий код і що він означає.

Розрахунок кармічного числа

Для розрахунку власного числа долі вам потрібна тільки дата вашого народження. Наприклад, якщо ви народилися 12 березня 1991 року, то це буде 12.03.1991. Щоб прорахувати своє число долі, потрібно:

День помножити на місяць та рік: 12*3*1991=71676. Далі ми складаємо цифри отриманого числа доти, доки не вийде одна єдина цифра: 7+1+6+7+6=27, тобто нам потрібно звести це число до єдиної цифри: 2+7=9.

Це і буде ваше кармічне число. Що воно значить — читайте далі.

Розшифровка чисел долі

#1

Народжені під впливом одиниці з'явилися на світ, щоб допомагати іншим. Це і є їхнє покликання в цьому житті. Чим би ви не займалися і з чим би не намагалися пов'язати своє життя, постарайтеся бути максимально корисним для інших, а решта сама прийде до вас. Будучи альтруїстом, ви зможете "перекрити" свої промахи в минулому і стати щасливішими. Особливу увагу "одиницям" варто звернути на егоїзм і ревнощі — це їхня слабка сторона.

#2

Якщо ви отримали це число, то зверніть увагу на те, що й кому розповідаєте. Не можна довіряти іншим людям на всі 100% і відкривати їм абсолютно всі свої секрети — для вас це може погано закінчитись. У спілкуванні з людьми старайтеся оминати теми, що стосуються вашого особистого життя і планів, адже раніше ви неодноразово ставали жертвами наклепу, а ваші історії — приводом попліткувати. Вчіться на помилках минулого, щоб і в майбутньому не довелося проходити через те саме.

#3

Ви звикли маніпулювати іншими людьми, щоб легко досягати бажаного результату. Якщо вам вдалося зробити так 10 разів поспіль, це зовсім не значить, що й на 11-й раз усе буде точно так само — одного дня ви можете поплатитися за все, що наробили не тільки у цьому житті, а й раніше, бо коріння подібного ставлення до людей тягнеться ще з далеких від сьогодення часів. "Трійки" просто мусять навчитися поважати інших людей та добиватися бажаного без корисливого використання праці та старань інших.

#4

Лінь — ось, що може вас підкосити. Якщо ви відчуваєте, що занадто розлінилися й нічого не вдається зробити з першого разу, настав час щось змінювати. Сприймайте це як знак згори! Як то кажуть: під лежачий камінь вода не тече, тому беріться за себе і починайте ставити собі амбітні завдання, паралельно розвиваючи різні навички та вміння. Спершу буде складно, але вже незабаром ви зрозумієте, що це вигідно насамперед для вас. Крім того, вам сподобається ваше нове "Я".

#5

"П’ятіркам" слід вибрати щось одне і покладатися тільки на свою інтуїцію. Хапаючись за все й відразу, ви тільки ускладнюєте собі життя, тому краще визначитися з тим, чого ви прагнете у житті та обрати свій шлях. Вашою головною цінністю та кінцевою метою може бути як міцна сім’я, так і порятунок інших або ж потрапляння до топ-100 найбагатших людей планети — вирішувати тільки вам. Головне — перестаньте переключатися з одного на інше, адже земний час минає і розпорошувати свої зусилля на дрібниці та неважливі речі безглуздо.

#6

Люди із найчистішою кармою. Їм Всесвіт взагалі не чинить ніяких перешкод, тож усі невдачі, які в їхньому житті, між іншим, трапляються досить рідко — результат їхньої невпевненості у собі. Повірте у те, що ви — особливі та заслуговуєте на щастя, як і всі інші. Будьте собою і спробуйте відчути себе в цілковитій безпеці — так ви зможете стати більш упевненими у власних силах і досягнути всього, чого тільки забажаєте.

#7

Хоч це число і заведено вважати щасливим, головний мінус "сімок" — заздрість. Вона заважає тверезо дивитися на життя, попри гострий розум і чисту свідомість. Ви легко опануєте будь-яку сферу, яку тільки захочете підкорити, але вдасться це лише після самоочищення. Зокрема, від поганих думок і постійно заглядання на інших. Хтось — це не ви і скільки б вам не було років, настав час зрозуміти цю просту істину. У вас не буде "як в когось", бо ви самі будуєте власне життя й несете відповідальність за свої дії. Скористайтеся своїми перевагами, аби стати сильнішими.

#8

Вісім — символ зацикленості. А це значить, що ви постійно ходите по колу, намагаючись вирішити одні й ті ж проблеми та займаючись одними й тими ж справами. Це часом зводить із розуму та змушує злитися. Однак, якщо ви зупинитесь, візьмете невелику паузу та добре все обдумаєте, все може змінитися. Щоправда, для цього ще потрібно буде трішечки себе "перекроїти" — володарям цього кармічного числа притаманні марнославність та гординя, які теж залишають свій негативний слід у житті цих людей. Відкиньте злість та незадоволення теперішнім — попереду на вас чекає тільки хороше, якщо ви самі цього дійсно захочете.

#9

У цьому випадку йдеться про людину, яка постійно перебуває у пошуку: друзів, однодумці, другої половинки, себе врешті-решт… Важливо вчасно зупинитися й зосередитися на собі. Почніть цінувати моменти, коли ви перебуваєте сам на сам із собою і можете повністю віддаватися роздумам та улюбленій справі. Саме це дає вам життєву енергію і дозволяє дихати на повні груди. Знайдіть своє покликання — те, що вам подобається найбільше і що виходить краще, ніж усе інше. Творіть й отримуйте задоволення — так одного дня ви зрозумієте, що таке абсолютне щастя.

Додамо, що дуже часто людям заважають власні негативні установки, а не карма. Не варто всі свої проблеми у житті виправдовувати поганою кармою — беріть відповідальність за свої вчинки, спілкуйтеся з хорошими людьми, розвивайтеся та приділяйте час собі та своїм близьким і вже незабаром ви раптово помітите, як все навколо (та й всередині вас) змінилося. Стати кращою версією себе досить просто.

Раніше ми розповідали, як перевірити, чи судилося вам стати багатим. Це теж легко вирахувати за датою вашого народження — на все про все знадобиться менше хвилини.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю