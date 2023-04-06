Тільки прикидаються скромницями: жінки з якими іменами — не ті, за кого себе видають

Вони люблять прикидатися і готові зняти маску лише перед тим, хто їм справді потрібен

Далеко не всі люди стараються говорити правду. Існують на світі і справжні лицеміри, які тільки прикидаються вашими друзями, а самі, щойно випаде така нагода, залюбки встромлять ніж в спину. Абсолютно нещирими вважаються власниці трьох жіночих імен — з ними краще зайвий раз нічого не обговорювати.

А бувають і не настільки "запущені" випадки — деякі дівчата теж прикидаються, але не заради того, щоб попліткувати за вашою спиною, а тільки для того, аби справляти потрібне враження на чоловіків. Зазвичай загадкові скромниці носять одне з чотирьох популярних імен, передає teawithlemon.

Валерія

Ця яскрава та доброзичлива дівчина вміє приваблювати людей і приковувати до себе погляди. Вона завжди готова допомогти, але у справах амурних — ще та облудниця. Запримітивши цікавого чоловіка, Валерія зробить усе, аби запасти йому в душу. А щойно жертва заковтне гачок, почне вдавати з себе скромну й дуже сором’язливу дівчину — геть "не таку, як всі". Зате, якщо стосунки усе-таки складатимуться вдало і її усе задовольнятиме, ця дівчина подарує своєму обранцю незабутні миті. Саме власниць цього імені чоловіки зазвичай вважають ідеальними коханками.

Єлизавета

Розкута і відкрита ця жінка не звикла приховувати своїх почуттів. Хіба що у спілкуванні з чоловіками віч-на-віч. Спершу її партнеру може здаватися, що Ліза — дуже холодна й стримана і в ліжку нічим не зможе його здивувати. Однак, щойно настане слушна мить, її обранець відразу змінить свою думку: власниці цього імені надзвичайно темпераментні, але готові на близькість лише з тими, хто для них дійсно важливий і кому вони довіряють на всі сто.

Катерина

Дівчата з цим іменем вважають себе справжніми королевами, достойними лише найкращого. Через зайву зарозумілість вони схильні переоцінювати себе, ображаючи при цьому чоловіків, які виявляють до них інтерес. Зазвичай у Катерини досить складний характер, а про свої справжні бажання вона воліє мовчати, вважаючи, що справжній чоловік сам про все здогадається. Це часто призводить до сварок з партнером, після яких ця дівчина ще й вдає із себе жертву. Втім, все може змінитися, якщо вона знайде того самого — свого єдиного та неповторного лицаря, який носитиме її на руках і розумітиме з півслова. З таким чоловіком Катя перестане прикидатися незрозуміло ким і зможе побудувати дійсно міцні та щирі стосунки.

Анастасія

Жінки, названі цим іменем, більше за всіх інших представниць прекрасної статі люблять чоловічу увагу. Спершу вона вдаватиме із себе справжню скромницю, яка нібито й подумати не може про щось непристойне, але чим ближче чоловік буде з нею знайомитись, тим більше переконуватиметься, що це все — не більше, ніж гра. А актриса з Анастасії виходить просто неперевершена. Власниці цього імені обожнюють почуватися не такими, як усі, тож залюбки "гратимуться" з чоловіками до останнього, приковуючи всю їхню увагу до своєї персони.

Раніше ми розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою буквою його імені. Виявляється, від цього залежать головні риси його характеру.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю.