Які імена носять найкращі чоловіки: таких лише п’ять

Вийти заміж за одного з таких чоловіків — велике щастя

Кожне ім’я має свою енергетику й по-різному впливає на свого власника. Одні вважаються вдалими та щасливими, інші ж навпаки — "важкими" для людини-власника.

Експерти-езотерики назвали 5 чоловічих імен, які зазвичай носять ті, хто стає найкращим чоловіком. Вони володіють сильною енергетикою і можуть постояти не тільки за себе, а за свою другу половинку. Власники цих імен — дбайливі та вірні, на них завжди можна покластися, передає clutch.net.ua.

Андрій

Це просто ідеальний приклад для наслідування — він мужній та сильний, напористий, активний і неймовірно впевнений у собі та власних силах. На цього чоловіка завжди можна покластися. Він — лідер, який веде за собою, тож з таким чоловіком жінка дійсно почуватиметься, як за кам’яною стіною. Тим більше, що головне для нього — щире кохання. Він шукає яскраву та розумну жінку, яка поділятиме його погляди. Пам’ятайте лишень, що цей чоловік надзвичайно ревнивий.

Артем

Відданий і ніжний Артем — ще один прекрасний чоловік. Власники цього імені дуже товариські та веселі, вони ніколи не підвищують голос і завжди з розумінням ставляться до проблем. Сім’я для нього завжди на першому місці, тому свою дружину він буквально носитиме на руках.

Вадим

Сильний чоловік, які звик досягати поставлених цілей і готовий іти на ризик зараз доброту своєї сім’ї. Дуже амбіційний та працьовитий, завжди виконує обіцянки. Він не звик кидати слів на вітер, тож на його слова можна покладатися на всі сто. Жінка, яку він обере, ніколи не пошкодує про це. Проте насправді одружуватися Вадим не поспішає, оскільки дуже ретельно вибирає другу половинку.

Данило

Сила волі та непохитний характер — так можна описати цих чоловіків. Вони дуже практичні та ощадливі, але при цьому добродушні й зовсім не скупі. У стосунках — досить темпераментні, вірні та віддані. Чоловік із таким ім’ям завжди буде ставити інтереси дружини вище за власні, тому вони вважаються ідеальними чоловіками. Він зробить усе, щоб сім’я була щасливою.

Юрій

Цей чоловік — однолюб. Він обирає жінку раз і на все життя. Ніколи не стане зраджувати або обманювати її в будь-який інший спосіб. Має світлий та доброзичливий характер, дуже чуйний і ніжний. У стосунках Юрій завжди старається догодити своїй обраниці й поводиться максимально стримано та з розумінням. Готовий вирішувати проблеми, а не перекладати їх на плечі дружини.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди отримують бажане. Ці щасливиці носять одне із трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю