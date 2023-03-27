Ці жінки запам’ятовуються на все життя: чотири найчарівніші імені

Їхні власниці — або прекрасні принцеси, або справжні лиходійки

Ім'я — це слово, яке вирізняє нас серед інших. Кожне з них наділене особливим значенням, пов’язаним із культурними, релігійними, етнічними чи будь-якими іншими традиціями або вподобаннями. Крім того, саме ім’я зазвичай викликає у людей певні асоціації при знайомстві: одних вважають надміру емоційними, а їхні імена — слабкими, тоді як інших — справжніми щасливцями, які здатні досягати усього, про що тільки мріють.

Цікаву характеристику чотирьох жіночих імен наводить apostrophe. Йдеться про те, що жінки з цими іменами запам’ятовуються на все життя: від них чоловіки буквально шаленіють, навіть якщо знайомство було недовгим. Хто ж ці "викрадачки" думок та мрій, розповідаємо далі.

Адель

Жінки з таким іменем вирізняються своїм непростим характером: в один момент вони добрі, чуйні та ніжні, а вже через мить можуть шаленіти від гніву, складаючи план помсти. Усе залежатиме від того, наскільки їй подобаються стосунки з певним чоловіком і наскільки він задовольняє усі її "хочу". Витримати їхній характер буває дуже непросто, утім, Адель настільки чарівна, що навіть після розставання чоловік пам’ятатиме про неї усе своє життя.

Ганна

Ця дівчина не настільки проста як здається на перший погляд. Якщо ви думаєте, що вона скромна і покірна, ніколи не скаже зайвого слова і стерпить усе, що на неї збираються звалити, то дуже помиляєтеся: спершу Ганна оцінює ситуацію й дійсно поводиться стримано, а далі — як пощастить. Причому ВАМ. Дівчата з цим іменем можуть стати як прекрасними принцесами та добрими феями, так і найгіршим вашим кошмаром, який і уявити собі складно. Та який би варіант вона не обрала, чоловік запам’ятає це на все життя.

Марія

Жінка, яка носить ім’я Марія — добра, ласкава та чуйна людина. Вона ніколи нікому не стане шкодити, навіть якщо її образили. В такому випадку вона скоріше просто піде геть. У стосунках Марія завжди готова допомагати усіма можливими способами — вона ладна закинути усі свої справи, аби тільки зробити добре своїй половинці. Гострих слів від неї теж годі чекати: ця дівчина спершу поцікавиться у вас, чи цікава вам її думка, а лише тоді почне її висловлювати — і то вкрай обережно, аби нікого не образити. Словом, майже свята людина — про таких не забувають ніколи.

Сабіна

Це ім’я означає "красива", "прекрасна", "мудра". Його володарки зазвичай дуже емоційні та сильні характером, що часто заважає їм тверезо оцінювати ситуацію. У стосунках Сабіна постарається стати головною і затьмарити свого партнера, адже звикла брати на себе роль лідера. Крім того, їй подобається підкорювати нові вершини… та інших людей. Час, проведений з нею, запам’ятається на все життя — таке просто неможливо забути.

Раніше ми розповідали, які імена носять найкращі чоловіки. Таких аж п’ять і вийти заміж за одного із них — велике щастя.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю