Місячна двійка або уранова сімка: як дізнатися своє число долі за датою народження

Кожне з чисел від 1 до 9 — особливе і наділяє свого власника певними рисами та можливостями

День нашого народження може розкривати таємниці нашого життя і те, як воно складатиметься загалом. Саме від цієї дати, впевнені нумерологи, частково залежить доля та характер людини.

Як дізнатися своє число долі та що значить кожна із цифр від 1 до 9, розповідає online.ua. Згідно з цим розрахунком, у кожного з нас є власна планета-покровитель або ж інше небесне тіло, яке має безпосередній вплив на наше минуле, теперішнє та майбутнє. Докладніше про це — читайте далі.

Як розрахувати своє число долі

Усе дуже просто: нам потрібно скласти докупи усі цифри дати народження. Наприклад, якщо ідеться про 11.11.1995, то в нас вийде: 1+1+1+1+1+9+9+5 = 28. Оскільки число двозначне, ще раз додаємо цифри між собою: 2+8 = 10, а тепер ще раз: 1+0 = 1. Однозначне число, яке вийшло, і є вашим числом долі.

Значення кожного числа долі у нумерології

Кожній цифрі відповідає певне небесне тіло, яке вважається вашим заступником і таки чи інакше впливає на розвиток подій у вашому житті. У кожного числа долі є хороші та погані сторони, про які слід пам’ятати, аби навчитися використовувати ці знання з користю.

Сонячна одиниця (1)

Люди-одиниці знаходяться під заступництвом Сонця. Вони воліють бути першими — завжди і в усьому. Це природжені лідери, які здатні вести за собою інших. "Одиниці" — сміливі, рішучі, впевнені у собі та власних силах, вони дуже харизматичні і темпераментні. Усе це дозволяє їм досягати бажаного, однак іноді людям навколо здається, що сонячні одиниці занадто самовпевнені та безжальні — такі моменти варто контролювати, щоб не здаватися тираном. До речі, це справжні трудоголіки, які не знають справжнього значення слова "відпочинок". Для тих, чиє число долі 1, немає нічого неможливого: вони легко навчаються нового, швидко аналізують події і частіше всього роблять правильні висновки, до яких краще дослухатися. Мають потужну інтуїцію, якій довіряють на всі 100%.

Місячна двійка (2)

Ці люди знаходяться під заступництвом Місяця. Вони дуже спокійні та врівноважені, їх важко "зачепити" та вивести з себе — це сильні особистості, яких мало цікавить чиясь думка. Завдяки міцному стрижню двійки часто опиняються у центрі уваги і це їм аж ніяк не заважає: навіть у такій ситуації вони спокійно займатимуться власними справами. Їхньому вмінню концентруватися на важливих речах позаздрять навіть буддійські монахи. Ті, чиє число долі 2, зазвичай дуже добрі та уважні до рідних і близьких. Якщо ви підпадаєте під ці дві категорії, можете бути спокійними: заради вас місячна двійка дістане навіть зірку з неба. Ці люди легко пристосовуються до нових умов, але можуть боляче "вжалити", якщо їх таки допекти своїми чіпляннями "не в тему".

Юпітерська трійка (3)

Планета-заступник цих людей — Юпітер. А це значить, що йдеться про сильних та ініціативних особистостей, які на перший план ставлять загальний добробут. За це їх дуже люблять, але й часто використовують оточуючі та керівники. Ці працьовиті люди можуть виконувати по кілька задач одразу, не втрачаючи в якості. Вони постійно зайняті якимись цікавими проєктами і не втомлюються вигадувати щось нове. З ними дуже легко підтримувати діалог — "трійки" досить ерудовані та виховані, тож знайдуть спільну мову навіть із тими, кому важко зв’язати два слова. А ще з ними можна спокійно радитися, якщо виникли проблеми: їхній ясний розум часто видає нестандартні рішення, які дійсно допомагають поглянути на ситуацію зовсім з іншого боку і розв’язати проблему.

Сатурнова четвірка (4)

Планета-захисник четвірок — Сатурн. Вони — справжні бунтарі, які власну свободу цінують понад усе на світі. Їм завжди хочеться змін та експериментів: ніщо так не тішить "четвірку", як перспектива змінити роботу чи місце проживання, зробити перестановку вдома або знайти нове захоплення. Авантюризм цих людей часом дивує та насторожує: з ними краще не вв’язуватися у всілякі пригоди, бо наслідки бувають різними. Попри це, сатурнових четвірок можна назвати надзвичайно відповідальними та пунктуальними — вони цінують час інших людей. Зазвичай з них виходять прекрасні вчителі та наставники, які з радістю діляться власними знаннями та відкриттями. З ними дуже легко та приємно спілкуватися.

Меркуріанська п’ятірка (5)

Ці люди знаходяться під заступництвом Меркурія. У "п’ятрок" дуже гострий розум та розвинені інстинкти, а ще вони володіють непересічним розумом й демонструють неабиякий інтелект. Словом, це справжні експерти у всьому, що їх тільки цікавить. А оскільки цікавить їх майже все навколо, на їхню думку та бачення ситуації можна покладатися у будь-якій незрозумілій ситуації. Ці люди вміють і розмову підтримати, і розвагу вигадати, і відволікти інших від поганих думок. Підопічні Меркурія часом бувають нестриманими і дратівливими, однак це швидко минає: просто у такому разі їх краще на деякий час залишити у спокої. Люди, чиє число долі 5, обожнюють вирішувати складні задачі, причому і теоретичні, і практичні.

Венеріанська шістка (6)

Планета-заступник шісток — Венера. Вона наділяє своїх підопічних м’яким характером та бажанням бути хорошими для всіх навколо. Це дійсно чудові люди, до яких усі тягнуться — вони схожі на перші промінчики Сонця навесні, коли так хочеться тепла та затишку. Люди-шістки вміють бачити прекрасне у буденних речах: те, на що інші взагалі не звертають уваги, здатне викликати у них сильні емоції та справжній захват. Це дуже творчі люди, які можуть направляти свою позитивну енергію у правильне русло й творити справжні дива: їхніми творіннями захоплюватимуться тисячі тих, хто в будь-якому іншому випадку просто пройшов би повз. Венеріанські шістки здатні розкривати очі іншим і показувати дивовижні речі, які допомагають зцілюватися душевно. Більш того, вони завжди готові допомогти — і словом, і ділом. Втім, часом стати справді успішними їм заважає спонтанність. Сім’я для них завжди важливіша ніж кар’єра, тому, якщо такий вибір і постане, шістка ніколи не зрадить своїх рідних.

Уранова сімка (7)

Планета-покровитель сімок — Уран. Народжені під цим числом люди — природжені лідери. Вони дуже терплячі і доброзичливі, готові по сто разів пояснювати одне і те ж, аж доки людина не навчиться робити сама так, як потрібно. Ці люди готові приділяти практично весь свій час роботі, в тому числі і з іншими людьми, яким залюбки передають свій досвід. Однак не менш важливий для них і саморозвиток, адже без цього вони свого життя просто не уявлять. Сімки зазвичай дуже успішні й легко досягають бажаного результату, проте інші люди цим користуються аж занадто часто. Їм важливо навчитися розрізняти друзів, яким потрібна допомога, та хитрунів, які раді звалити свої обов’язки на когось іншого. Мудрі та впевнені уранові сімки — наче металевий стрижень як у сім’ї, так і в компанії, де вони працюють, адже левова частка обов’язків лежить саме на них.

Марсова вісімка (8)

Марс — войовнича планета-захисник вісімок. Основні якості людей, число долі яких — 8, це вміння концентруватися та розсудливість. Вони ніколи не кинуться в бій, якщо не прорахували наперед усі можливі ходи і не впевнилися, що вийдуть з баталії переможцями. Це справжні кар’єристи, які з легкістю досягають усе нових і нових вершин, легко обходячи на поворотах інших. Єдине, з чим їм не пощастило, так це із нав'язливими думками з минулого: вісімки постійно думають про те, що вже відбулося і що неможливо "переграти". Це часом збиває їх із пантелику та дезорієнтує. Потрібно усіма можливими силами старатися триматися від таких роздумів якомога далі. Щодо фінансової складової, то ці люди зазвичай живуть у розкоші й ні в чому собі не відмовляють.

Нептунська дев’ятка (9)

Планета-заступник дев’яток — Нептун. Це сильні та успішні люди, які добиваються усього завдяки власним талантам і старанням, а також розсудливості й твердим переконанням що значить "зло", а що — "добро". Духовні цінності для них завжди на першому місці — вони не звикли зраджувати та обманювати і ніколи не стануть звалювати свою провину на інших. Їм буває досить важко у житті, адже багато людей намагаються скористатися доброю та цінностями, які сповідують дев’ятки, тому цим людям варто краще приглядатися до свого оточення — під шкурами бідних овечок може ховатися чимало вовків, які не дадуть нептунській дев’ятці добитися успіху. Крім того, важливо бути послідовними і часом таки дотримуватися загальноприйнятих правил, аби трохи спростити власне життя.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи щасливий ваш рік народження. Остання цифра розкаже про все — це ваш життєвий код, який багато на що впливає.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю