Чи щасливий ваш рік народження? Остання цифра розкаже про все

Цифри від 0 до 9 — це не просто числа, а ваш життєвий код

Вважається, що на долю людини впливає її ім’я. Одні називають вдалими та щасливими, інші — "важкими" для носія. Також наша везучість залежить від того, які саме букви містяться в імені, бо тільки три літери свідчать про потужну карму та особливе відношення Всесвіту до тієї чи іншої людини.

А ще дізнатися, якою буде доля, можна за роком народження. Причому особливу вагу має остання його цифра. Вона відповідає за одну з п’яти головних стихій і може визначати найголовніші моменти у житті людини, передає cluber. Згідно з давнім китайським календарем, у кожен момент часу панує одна з таких стихій: Дерево, Вогонь, Земля, Повітря або Вода. Що означає кожна із них і яка за що відповідає, розповідаємо далі.

Стихія Землі: остання цифра року народження 8 або 9

Ці люди надійні й терплячі. Вони сильні та відповідальні, понад усе цінують моральні цінності. Крім того, люди Землі мають величезні амбіції, які втілюють у життя поетапно, не кидаючись робити все і відразу. За це здебільшого й отримують щедру винагороду — їх люблять та поважають, на них завжди рівняються інші. Крім того, вони "на ти" із грошима й ніколи не мусять собі в чомусь відмовляти.

Зазвичай народжені в такі роки люди потребують загального визнання і шани — тоді їхні здібності розкриваються ще більше. Мінусом є те, що їм хочеться все контролювати. Найбільший їхній страх — невідомість. Це — центр стихій, колір — жовтий.

Стихія Вогонь: остання цифра року народження 6 або 7

Активні, енергійні, сповнені сил творити і витворяти. Люблять конкуренцію і не проти позмагатися, щоб вкотре довести, хто тут найкращий. Здебільшого, до речі, перемагають саме вони. Представники Вогню мають усі завдатки лідера, який може "запалити" серця людей уже з перших слів. Рішучі та дружелюбні вони не стануть робити підлість, але свого таки доб’ються, чого б це їм не коштувало. "Шістки" й "сімки" не люблять самотності, тож воліють оточувати себе людьми та постійно перебувати у хорошій компанії. Також одна з їхніх визначальних рис — сильна прив’язаність до рідних. Ці люди ніколи не забувають про своє коріння і тих, хто насправді важливий.

Інша сторона медалі — агресивність. Народжені в такі роки люди візьмуть своє, попри все: їх влаштує будь-який сценарій розвитку подій, якщо у фіналі вони отримують бажане. Сезон року — літо, колір — полум’яно-червоний.

Стихія Дерево: остання цифра року народження 4 чи 5

Щедрі й талановиті люди, готові поділитися останнім. Мають неабиякий дар переконання, сильні лідери, яким можна довіритися. Народжені в такі роки люди обожнюють досліджувати світ навколо й не можуть всидіти на місці, це допомагає їм бути в курсі подій і вчасно реагувати. Також їх можна назвати креативними та працьовитими. Найважливіше для них — рівність та справедливість.

Одна з визначальних рис тих, хто належить до стихії Дерева — впевненість у собі. Вони вдячні за все, що отримують і не намагаються заграбастати все, до чого дотягуються руки. Егоїстичними їх точно не назвеш. Слабка сторона — жертовність: ці люди готові брати на себе дуже багато завдань, аби тільки допомогти тим, хто для них важливий. Це буквально висмоктує їхні життєві сили. Сезон року — весна.

Стихія Води: остання цифра року народження 2 або 3

Справжні дипломати, які в будь-якій ситуації можуть підібрати правильні слова та розрядити атмосферу. Чуйні та дуже розумні, мають високий рівень емпатії і вміють бути надзвичайно переконливими. "Двійки" й "трійки" володіють майже екстрасенсорними здібностями, легко вловлюючи те, що ховається від сторонніх очей. Це прекрасні організатори і не гірші виконавці, які завжди шукатимуть найпростіше рішення. Їхній сезон — зима, колір — чорний.

Стихія Повітря: останні цифри року народження 0 або 1

Ці люди мають дуже сильний характер та волю, люблять себе, але при цьому не менше поважають й інших. Надзвичайно самостійні, тому не терплять, коли їм вказують на недоліки. Зазвичай поводяться стримано та ввічливо, завжди підкажуть і допоможуть, проте свою думку будуть відстоювати до останнього — вв’язуватися у сперечку з ними не варто. Народжені у такі роки люди не бояться самотності й легко переживають будь-які негаразди, адже стараються жити у гармонії з собою та природою. Баланс — те, чого вони прагнуть понад усе.

"Одиниці" й "нулі" не прагнуть бути частиною натовпу, в них на все є власний погляд. Проблеми вирішують з легкістю, йдучи шляхом найменшого опору, проте дуже люблять похвалу й навіть частково від неї залежні. Найбільшим мінусом цих людей є потяг до грошей та розкоші, хоч і несвідомий. Сезон — осінь, колір — білий.

Раніше ми розповідали, що означає місяць народження людини. Це ще одна таємниця, яка лежить на поверхні. Кожен із дванадцяти відрізків року наділяє особу тими чи іншими рисами, які проявляються протягом усього її життя.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю