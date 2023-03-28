Лунная двойка или урановая семерка: как узнать свое число судьбы по дате рождения

Каждое из чисел от 1 до 9 – особенное и наделяет своего владельца определенными чертами и возможностями

День нашего рождения может раскрывать тайны нашей жизни и то, как она будет складываться в целом. Именно от этой даты, уверены нумерологи, частично зависит судьба и характер человека.

Как узнать свое число судьбы и что значит каждая цифра от 1 до 9, рассказывает online.ua. Согласно этому расчету, у каждого из нас есть собственная планета-покровитель или другое небесное тело, которое имеет непосредственное влияние на наше прошлое, настоящее и будущее. Подробнее об этом читайте дальше.

Как рассчитать свое число судьбы

Все очень просто: нам нужно сложить вместе все цифры даты рождения. К примеру, если речь идет об 11.11.1995, то у нас получится: 1+1+1+1+1+9+9+5 = 28. Поскольку число двузначное, еще раз добавляем цифры между собой: 2+8 = 10, а теперь еще раз: 1+0 = 1. Вышедшее однозначное число и является вашим числом судьбы.

Значение каждого числа судьбы в нумерологии

Каждой цифре соответствует определенное небесное тело, которое считается вашим покровителем и так или иначе влияет на развитие событий в вашей жизни. У каждого числа судьбы есть хорошие и плохие стороны, о которых следует помнить, чтобы научиться использовать эти знания с пользой.

Солнечная единица (1)

Люди-единицы находятся под покровительством Солнца. Они предпочитают быть первыми — всегда и во всем. Это прирожденные лидеры, которые способны вести за собой других. "Единицы" — смелые, решительные, уверенные в себе и собственных силах, они очень харизматичны и темпераментны. Все это позволяет им достигать желаемого, однако иногда окружающим кажется, что солнечные единицы слишком самоуверенны и безжалостны — такие моменты стоит контролировать, чтобы не казаться тираном. Кстати, это настоящие трудоголики, которые не знают истинного значения слова "отдых". Для тех, чье число судьбы 1, нет ничего невозможного: они легко обучаются новому, быстро анализируют события и чаще всего делают правильные выводы, к которым лучше прислушиваться. Обладают мощной интуицией, которой доверяют на все 100%.

Лунная двойка (2)

Эти люди находятся под покровительством Луны. Они очень спокойны и уравновешены, их трудно "зацепить" и вывести из себя — это сильные личности, которых мало интересует чье-то мнение. Благодаря крепкому стержню двойки часто оказываются в центре внимания и это им отнюдь не мешает: даже в такой ситуации они спокойно будут заниматься собственными делами. Их умению концентрироваться на важных вещах позавидуют даже буддийские монахи. Те, чье число судьбы 2, обычно очень добры и внимательны к родным и близким. Если вы подпадаете под эти две категории, можете быть спокойны: ради вас лунная двойка достанет даже звезду с неба. Эти люди легко приспосабливаются к новым условиям, но могут больно "ужалить", если их таки допечь своими придирками "не в тему".

Юпитерская тройка (3)

Планета-покровитель этих людей — Юпитер. А это значит, что речь идет о сильных и инициативных личностях, которые на первый план ставят общее благосостояние. За это их очень любят, но и часто используют окружающие и руководители. Эти трудолюбивые люди могут выполнять по несколько задач сразу, не теряя в качестве. Они постоянно заняты какими-то интересными проектами и не устают придумывать что-то новое. С ними очень легко поддерживать диалог — "тройки" достаточно эрудированы и воспитаны, поэтому найдут общий язык даже с теми, кому трудно связать два слова. А еще с ними можно спокойно советоваться, если возникли проблемы: их ясный ум часто выдает нестандартные решения, которые действительно помогают взглянуть на ситуацию совсем с другой стороны и решить проблему.

Сатурновая четверка (4)

Планета-защитник четверок — Сатурн. Они — настоящие бунтари, которые собственную свободу ценят больше всего на свете. Им всегда хочется перемен и экспериментов: ничто так не радует "четверку", как перспектива сменить работу или место жительства, сделать перестановку дома или найти новое увлечение. Авантюризм этих людей порой удивляет и настораживает: с ними лучше не ввязываться во всевозможные приключения, потому что последствия бывают разными. Несмотря на это, сатурновых четверок можно назвать чрезвычайно ответственными и пунктуальными — они ценят время других людей. Обычно из них получаются прекрасные учителя и наставники, которые с радостью делятся собственными знаниями и открытиями. С ними очень легко и приятно общаться.

Меркурианская пятерка (5)

Эти люди находятся под покровительством Меркурия. У "пятерок" очень острый ум и развитые инстинкты, а еще они обладают незаурядным умом и демонстрируют незаурядный интеллект. Словом, это настоящие эксперты во всем, что их только интересует. А поскольку интересует их почти все вокруг, на их мнение и видение ситуации можно полагаться в любой непонятной ситуации. Эти люди умеют и разговор поддержать, и развлечение придумать, и отвлечь других от плохих мыслей. Подопечные Меркурия порой бывают несдержанными и раздражительными, однако это быстро проходит: просто в таком случае их лучше на некоторое время оставить в покое. Люди, чье число судьбы 5, обожают решать сложные задачи, причем и теоретические, и практические.

Венерианская шестерка (6)

Планета-покровитель шестерок — Венера. Она наделяет своих подопечных мягким характером и желанием быть хорошими для всех вокруг. Это действительно замечательные люди, к которым все тянутся — они похожи на первые лучики Солнца весной, когда так хочется тепла и уюта. Люди-шестерни умеют видеть прекрасное в обыденных вещах: то, на что другие вообще не обращают внимания, способно вызвать у них сильные эмоции и настоящий восторг. Это очень творческие люди, которые могут направлять свою положительную энергию в правильное русло и творить настоящие чудеса: их творениями будут восхищаться тысячи тех, кто в любом другом случае просто прошел бы мимо. Венерианские шестерки способны раскрывать глаза другим и показывать удивительные вещи, которые помогают исцеляться душевно. Более того, они всегда готовы помочь — и словом, и делом. Впрочем, порой стать действительно успешными им мешает спонтанность. Семья для них всегда важнее карьеры, поэтому, если такой выбор и встанет, шестерка никогда не предаст своих родных.

Урановая симка (7)

Планета-покровитель семерок — Уран. Рожденные под этим числом люди — прирожденные лидеры. Они очень терпеливы и доброжелательны, готовы по сто раз объяснять одно и то же, пока человек не научится делать сам так, как нужно. Эти люди готовы уделять практически все свое время работе, в том числе и с другими людьми, которым охотно передают свой опыт. Однако не менее важно для них и саморазвитие, ведь без этого они своей жизни просто не представят. Семерки обычно очень успешны и легко достигают желаемого результата, однако другие люди этим пользуются слишком часто. Им важно научиться различать друзей, которым нужна помощь, и хитрецов, которые рады свалить свои обязанности на кого-то другого. Мудрые и уверенные урановые семерки — как металлический стержень как в семье, так и в компании, где они работают, ведь львиная доля обязанностей лежит именно на них.

Марсовая восьмерка (8)

Марс — воинственная планета-защитник восьмерок. Основные качества людей, число судьбы которых — 8, это умение концентрироваться и рассудительность. Они никогда не бросятся в бой, если не просчитали заранее все возможные ходы и не убедились, что выйдут из баталии победителями. Это настоящие карьеристы, которые с легкостью достигают все новых и новых вершин, легко обходя на поворотах других. Единственное, с чем им не повезло, так это с навязчивыми мыслями из прошлого: восьмерки постоянно думают о том, что уже произошло и что невозможно "переиграть". Это порой сбивает их с толку и дезориентирует. Нужно всеми возможными силами стараться держаться от таких размышлений как можно дальше. Что касается финансовой составляющей, то эти люди обычно живут в роскоши и ни в чем себе не отказывают.

Нептунская девятка (9)

Планета-покровитель девяток — Нептун. Это сильные и успешные люди, которые добиваются всего благодаря собственным талантам и стараниям, а также здравомыслию и твердым убеждениям что значит "зло", а что — "добро". Духовные ценности для них всегда на первом месте — они не привыкли предавать и обманывать и никогда не станут сваливать свою вину на других. Им бывает довольно трудно в жизни, ведь многие люди пытаются воспользоваться добром и ценностями, которые исповедуют девятки, поэтому этим людям стоит лучше присматриваться к своему окружению — под шкурами бедных овечек может скрываться немало волков, которые не дадут нептунской девятке добиться успеха. Кроме того, важно быть последовательными и порой таки придерживаться общепринятых правил.

Раньше мы рассказывали, как узнать, счастлив ли ваш год рождения. Последняя цифра расскажет обо всем – это ваш жизненный код, который на многое влияет.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу