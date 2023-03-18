Щасливі дні народження за знаком Зодіаку: у який день з’являються на світ особливі люди

Від числа, якого народилася певна людина, багато що залежить

Вважається, що від дати нашого народження, як і від імені, залежать найяскравіші риси нашого характеру. Це число може як негативно відбитися на нашому житті, так і посилити найкращі наші якості та допомогти досягти успіху. Ми вже розповідали про значення кожного з чисел місяця, а тепер розповімо, які дати вважаються найкращими для появи на світ різних знаків Зодіаку.

Нумерологи виділяють найвигідніші числа для кожного з представників зодіакального кола. Ті, хто народився в один із цих днів, завжди буде на крок попереду, передає Cluber.

Овен

Енергійна та сповнена позитиву людина, яка вміє робити багато справ одночасно. Проте їй завжди потрібен баланс — цей знак легко впадає з крайності в крайність. Їхня войовнича енергія, направлена не в те русло, здатна зруйнувати все навколо. Щасливі дати народження для них: 8, 2, 24, 29. Ці числа гармонізують енергію вогню і спрямовують усі сили в одному напрямку, допомагаючи Овнам зібратися з думками і творити дива.

Телець

Ці люди обожнюють стабільність — вони досить консервативні в усіх аспектах. Найкращий вид проведення вільного часу для них — попрацювати. Найбільш вдалими датами народження для них вважаються 2, 5 та 30 числа. Народжені саме в ці дні з легкістю досягають успіху у житті.

Близнюки

Люди, які потребують чіткого плану завжди і в усьому. Вони завжди шукають баланс духовного і матеріального, а знайшовши його, здатні реалізувати навіть найамбітніші свої цілі. Щасливими датами народження для Близнюків вважаються 1, 2 та 19 числа місяця.

Рак

Раки — один із найскладніших знаків Зодіаку. Вони дуже різносторонні, бо поєднують у собі чимало і позитивних, і негативних якостей. З останніх зазвичай найбільш помітною рисою є культивування поганих думок — це заважає Ракам проявляти весь свій потенціал. Особливо щастить у житті тим, хто народився 1, 2, 7, 8, 12 і 30 числа.

Лев

Він завжди знає, як отримати бажане. Може бути самовпевненим, але часом це доставляє йому купу проблем. Найбільш успішні Леви народжуються 4, 8, 12, 22 і 30 числа.

Діва

Справжній педант, який завжди акцентує увагу на деталях. Дуже любить згадувати минуле, у тому числі й свої заслуги, й завжди має плани на майбутнє. Втілити їх у життя легше тим, хто народився 2, 6, 19, 28 або 30 числа місяця — для них доля приготувала мінімум перешкод.

Терези

Зайвий перфекціонізм часто не дає Терезам нормально вибудувати своє життя: з одного боку таким чином вони удосконалюються, а з іншого — у них завищені вимоги до речей. Щоб досягнути справжнього успіху, їм трохи бракує впевненості. Пощастило із цим лише тим представникам знака, які народилися 7, 8, 9, 10 та 28 числа.

Скорпіон

Працьовиті та цілеспрямовані Скорпіони готові гори звертати, якщо цього тільки захочуть. З них виходять чудові керівники та наставники, вони — справжні кар’єристи, які роботу цінують понад усе. От у цьому переважно і полягає проблема, адже в житті так багато цікавого за межами офісу та робочого місця… Утримувати баланс зазвичай вдається народженим 1, 2, 6, 10 та 29 числа представникам знака.

Стрілець

Цей вогняний знак завжди знає чого хоче. Це стосується і роботи, і особистого життя, і захоплень. Впертість та непідробний інтерес до всього нового штовхає Стрільців на подвиги, якими не завжди можна гордитися. Найщасливіші люди цього знака Зодіаку народжуються 8, 18, 23 і 28 числа місяця.

Козеріг

Вперті і прагматичні, але при цьому сильні та самодостатні — такими бачать навколишні Козерогів. А вся справа у тому, що ці люди вміють підбирати правильне оточення, з яким їм буде комфортно. Найкращими здібностями комфортного облаштування життя володіють представники знака, що народжені 1, 5, 3, 11 й 23 числа.

Водолій

Їх можна назвати креативними, але дуже консервативними, в них усталений погляд на життя. Якщо чимось цікавляться, то зазвичай це їхнє захоплення на все життя. Найкращі дати для цього зодіакального знака, за словами астрологів, 1, 6, 7, 8, 12, 14.

Риби

Найбільш загадковий знак, який не вміє тримати баланс. Матеріальне і духовне у їхньому житті часто переплітається, призводячи до хаосу. Їм бракує чіткості та послідовності. Найкращі дати народження для Риб: 7, 9, 10, 12, 18, 27 та 28 числа.

Раніше ми розповідали, як дізнатися, чи щасливий ваш рік народження. Остання цифра розкаже про все, адже це — ваш життєвий код.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю