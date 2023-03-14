В яку пору чоловік народився, таким буде і ваше спільне життя: значення кожного місяця

Яким буде спільне життя з вашим обранцем, можна дізнатися за місяцем його народження

Наша доля багато в чому залежить від імені, а також року, місяця та навіть дати народження. Нумерологи впевнені, що головні числа нашого життя опосередковано впливають на те, що нам буде подобатись, а що ні, до чого ми будемо більше схилятися, а від чого навпаки — будемо старатися триматись подалі.

Вважається, що за місяцем народження можна визначити головні риси характеру тієї чи іншої людини. А у випадку з чоловіками така загальнодоступна інформація вкаже ще й на те, яким буде шлюб із ним і чого можна очікувати від чоловіка, народженого у певний місяць року. Що значить кожен із дванадцяти календарних періодів, розповідає "Кава з молоком".

Січень

Січневі чоловіки мають яскраво виражену індивідуальність та силу волі. Їх важко не помітити у натовпі. Хоч вони і вважаються нетерплячими, але дуже надійні та віддані, завжди дадуть хорошу пораду й підтримають у важкі моменти. З легкістю виконують навіть найскладніші завдання і дуже практичні. Уникають шумних компаній та людей, які обожнюють розмовляти на підвищених тонах. Народжені у січні не вірять в долю і переконані, що все в нашому житті залежить тільки від нас самих. Вони дуже прямолінійні й не будуть брехати, тож стосунки з ним або складаються відразу, або ж ні — "золотої середини" не буде. У роботі проявляє усі найкращі якості, тоді як вдома може розпочати сварку через дрібниці.

Лютий

Лютневі чоловіки також володіють сильним характером та швидким розумом — вони здатні за долю секунди оцінити ситуацію та прийняти рішення. Попри це, зазвичай вони дуже чутливі, вперті та невпевнені у собі. Проблеми ніколи не виходять у них з голови, а приймати допомогу вони не звикли, тож часом із ними буває дуже складно. Проте, якщо він розуміє, що йому потрібно більше грошей, то обов’язково знаходить, як їх заробити. З них виходять прекрасні вчителі та наставники, священники і громадські діячі. Розквітають лютневі чоловіки після 30 років. Сім’ю цінує понад усе, дуже чесний та скромний.

Березень

Народжені у березні чоловіки мають прекрасні манери — вони ідеально володіють собою і практично ніколи не зриваються, а ще постійно намагаються самовдосконалюватися й досягати нових висот. Ними керує прагнення досягнути успіху й показати всьому світу, на що вони здатні. У них добре розвинений інтелект, але на компроміси йти вони не бажають. Крім того, важко переносять критику і перебуваючи у поганому настрої, можуть наговорити й навіть наробити зайвого. Зазвичай березневі чоловіки дуже мудрі — їм часто вдається знайти найкраще рішення навіть у дуже складних ситуаціях. Вони не прагнуть бути лідерами, але залюбки перебирають ініціативу на себе, коли потрібно сказати вирішальне слово.

Квітень

Доброзичливий і небалакучий, дуже старанний, поступливий і спокійний — так можна описати чоловіка, який народився у квітні. Він скоріше візьме і зробить, аніж буде розповідати про те, як би вчинив у тому чи іншому випадку. І хоча ці чоловіки небагатослівні, за порадою зазвичай звертається саме до них. Вони прагнуть досконалості і коли беруться за якусь справу, то воліють стати справжнім професіоналом, що їм частіше всього вдається. Саме завдяки своїй працьовитості та старанному підходу, цим чоловікам вдається досягнути значного положення у суспільстві: до їхньої думки прослуховуються, їх вважають справжніми авторитетами. У подружньому житті квітневі чоловіки стараються уступати дружині у дрібницях, однак, якщо справа стосується чогось серйозного, то останнє слово таке буде за ним. У жінках найбільше цінує охайність, а якщо в дружини виникають конфлікти з оточенням, то він завжди буде на її боці і ніяк інакше, в чому б не була проблема.

Травень

Чоловік, народжений у травні, дуже нетерплячий. Саме ця риса штовхає його до бажання керувати й робити все на власний розсуд. Він самовпевнений, але рівно настільки, щоб бути автономним — завдяки цьому, а також його аналітичному складу розуму, це завжди цінний працівник, за якого тримаються до останнього. Ці чоловіки справжні трудоголики і своїй роботі вони віддають практично весь час. Проте, якщо їх не помічають, то вони сильно засмучуються і можуть "здати" свої позиції. Одна з визначальних рис їхнього характеру — швидка реакція та вміння схоплювати суть справи на льоту. Травневий чоловік не терпить зволікань і завжди намагається бути на крок попереду. Водночас у стосунках він дуже ніжний та неквапливий, зазвичай з особливою ніжністю ставиться до родичів. Але буває дратівливим і навіть цинічним.

Червень

Жахливі індивідуалісти, які ігнорують громадську думку. Вони вміють впливати на людей, але при цьому в них немає ні краплі злості чи заздрості — це досить дипломатичні індивіди, які можуть знайти вихід практично із будь-якої ситуації. Впливати на людей їм вдається завдяки розумінню психології. Зазвичай йому довіряють навіть найбільші таємниці. Завдяки відчуттю власної сили та переконанню, що він кращий за більшість людей, йому вдається виплутуватись зі складних ситуацій і переживати складні періоди у житті. Зазвичай ці чоловіки багато читають і добре розбираються у різних сферах життя. У суспільстві користуються повагою та авторитетом, адже здатні тверезо мислити та об'єктивно оцінювати речі. Народжені у червні готові допомагати попри все і ні до кого не будуть ставитись упереджено. Рідні та друзі цінують його за довгий язик, веселу вдачу, розсудливість та гострий розум. А ще він прекрасний співрозмовник, з яким не буває сумно.

Липень

Народжені у липні спокійні, терплячі, витривалі і володіють елементарними знаннями з психології, що допомагає їм "читати" людей. Завдяки усім цим рисам їм часто вдається досягати у житті бажаного. Вони бувають наявними і часом сприймають світ як чорне та біле, однак живий розум та жага до життя допомагають їм переживати будь-які негаразди. На цих завжди чоловіків можна покластися. Однак при цьому варто пам'ятати, що вони бувають непослідовними і можуть цього навіть не зауважити. Помилки трапляються з усіма, тож не варто судити людину за одним-єдиним "промахом".

Серпень

Часто нервуються через дрібниці, важко сходяться з людьми і завжди можуть за себе постояти — такі серпневі чоловіки. Та зазвичай, коли відчувають, що починають втрачати контроль, найкращим виходом вважають побути на самоті, щоб не наробити дурниць. Серпневий чоловік досить комунікабельний, справедливий і добродушний. Сім'я для нього завжди на першому місці. Він готовий нести відповідальність не тільки за себе, а й за своїх рідних. Дуже любить дітей і приділяє їм багато уваги. Чоловік, народжений у серпні, обожнює справляти гарне враження на людей, він гарно вдягається і завжди має прекрасний вигляд, адже так почувається більш впевнено. З цих чоловіків виходять прекрасні керівники, які легко і невимушено віддають дійсно хороші накази. Вони ненавидять повторювати щось по кілька разів, але вміють доступно пояснювати і завжди готові вислухати.

Вересень

Це справжні інтелектуали, які завжди прагнуть домінувати. З них виходять чудові дипломати. У дуже складних ситуаціях можуть проявити свої найгірші риси характеру, однак зазвичай тримають себе в руках. Ідеалісти, прекрасні організатори та керівники — вони просто обожнюють лестощі, але вміють відділяти це від роботи. Справи, за які береться цей чоловік, він доводить до кінця і може викладатися на всі 200%. Йому часто вдається досягати матеріального благополуччя у досить молодому віці, достаток для нього — одне із пріоритетів у житті. Прагне різноманітності і готовий іти практично все, аби тільки розбавити монотонність життя. Обожнює дізнаватися щось нове, щоб справляти враження на інших людей. Дуже прив’язаний до сім’ї й тих, хто для нього справді важливий.

Жовтень

Ці чоловіки ненавидять іти на компроміс і через це у них часто не складаються стосунки з іншими людьми. Ті, кому вдалося переглянути своє відношення до життя, досягають бажаного, інші ж просто змушені злитися на важку долю. Вони ненавидять обмеження і часом аж занадто щирі. В інших людях поважають незалежність та вірність. Собі та своїм звичкам вони теж вірні. Завжди пам'ятають про власну вигоду і в будь-якій справі завжди лишаються переможцями. Вони ненавидять довгі розмови телефоном. У стосунках для нього головне вірність та відданість — він ніколи не пробачить зради. Шлюб для нього — це перш за все зобов'язання, до яких він відноситься досить серйозно.

Листопад

Чоловіки, які народилися в листопаді, дуже пунктуальні та порядні. Вони вміють переконувати людей у своїй правоті, понад усе цінують порядність. Проте у суперечках дуже гаряче й нізащо не відступлять. У плані кар'єри для нього все складається саме з собою і він сприймає це як належне. Та зазвичай цьому потрібно завдячувати його веселому характеру та вдачі. Іноді ці чоловіки воліють побути на самоті і тоді стоїть дуже мовчазними і закритими, однак мине трохи часу й вони знову стають душею компанії. Чоловіки, що з’явилися на світ в останній місяць осені, ніколи не зраджують своїм ідеалам, а в стосунках понад усе цінують стабільність та спокій. До дітей ставляться як друзі, тому з них часто виходять хороші викладачі, тренери й просто батьки. Ненавидять тиск і в такі моменти стають надзвичайно жорсткими — вони переконані, що ніхто у цьому світі не має права нав'язувати їм свої ідеали.

Грудень

Народжені на початку зими дуже працьовиті та відповідальні, ненавидять монотонну роботу. Завдяки тому, що вони завжди виконують будь-яку доручену роботу, їх просто обожнюють у колективі. В суспільстві вони теж користуються авторитетом. Цей чоловік просто не вміє сидіти, склавши руки. Грудневі чоловіки дуже допитливі та уважні. Вони неохоче змінюють професію, адже бережуть вірність своїм переконанням. Далеко не на останньому місці для них і матеріальний добробут. Завжди враховують кілька кроків наперед. Як чоловік він дуже уважний і завжди прагне забезпечити сім'ю усім необхідним, але при цьому вважає, що обов'язок дружини стежити за домом та дітьми і займатися хатніми справами. Вільний час обожнює присвячувати дітям, а вони завжди відповідають йому взаємністю.

Раніше ми розповідали про жіночі імена, які притягують чоловіків, наче магніт. Їхніх власниць вони вважають найкрасивішими та найбільш бажаними.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю.