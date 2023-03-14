В какое время мужчина родился, такой и будет ваша совместная жизнь: значение каждого месяца

Какой будет совместная жизнь с вашим избранником, можно узнать по месяцу его рождения

Наша судьба во многом зависит от имени, а также года, месяца и даже даты рождения. Нумерологи уверены, что главные числа нашей жизни косвенно влияют на то, что нам будет нравиться, а что нет, к чему мы будем больше склоняться, а от чего, наоборот, будем стараться держаться подальше.

Считается, что по месяцу рождения можно определить главные черты характера того или иного человека. А в случае с мужчинами такая общедоступная информация укажет еще и на то, каким будет брак с ним и чего можно ожидать от мужчины, рожденного в определенный месяц года. Что значит каждый из двенадцати календарных периодов, рассказывает "Кофе с молоком".

Январь

Январские мужчины имеют ярко выраженную индивидуальность и силу воли. Их трудно не заметить в толпе. Хоть они и считаются нетерпеливыми, но очень надежные и преданные, всегда дадут хороший совет и поддержат в трудные моменты. С легкостью выполняют даже самые сложные задачи и очень практичны. Избегают шумных компаний и людей, которые обожают разговаривать на повышенных тонах. Рожденные в январе не верят в судьбу и убеждены, что все в нашей жизни зависит только от нас самих. Они очень прямолинейны и не будут врать, поэтому отношения с ним или складываются сразу, или же нет — "золотой середины" не будет. В работе проявляет все лучшие качества, тогда как дома может начать ссору по пустякам.

Февраль

Февральские мужчины также обладают сильным и быстрым умом — они способны за долю секунды оценить ситуацию и принять решение. Несмотря на это, они обычно очень чувствительны, упрямы и неуверены в себе. Проблемы никогда не выходят у них из головы, а принимать помощь они не привыкли, так что иногда с ними бывает очень сложно. Однако, если он понимает, что ему нужно больше денег, то обязательно находит, как их заработать. Из них получаются прекрасные учителя и наставники, священники и общественные деятели. Расцветают февральские мужчины после 30 лет. Семью ценит больше всего, очень честный и скромный.

Март

Рожденные в марте мужчины обладают прекрасными манерами — они идеально владеют собой и практически никогда не срываются, а еще постоянно стараются самосовершенствоваться и достигать новых высот. Ими руководит стремление достичь успеха и показать всему миру, на что они способны. У них хорошо развит интеллект, но на компромиссы идти они не желают. Кроме того, тяжело переносят критику и находясь в плохом настроении, могут наговорить и даже наделать лишнего. Обычно мартовские мужчины очень мудрые — им часто удается найти лучшее решение даже в очень сложных ситуациях. Они не стремятся быть лидерами, но охотно берут инициативу на себя, когда нужно сказать решающее слово.

Апрель

Доброжелательный и неразговорчивый, очень старательный, покладистый и спокойный — так можно описать мужчину, родившегося в апреле. Он скорее возьмет и сделает, чем будет рассказывать о том, как бы поступил в том или ином случае. И хотя эти мужчины немногословны, за советом обычно обращаются именно к ним. Они стремятся к совершенству и когда берутся за какое-то дело, то предпочитают стать настоящим профессионалом, что им чаще всего удается. Именно благодаря своему трудолюбию и старательному подходу, этим мужчинам удается достичь значительного положения в обществе: к их мнению прислушиваются, их считают настоящими авторитетами. В супружеской жизни апрельские мужчины стараются уступать жене в мелочах, однако, если дело касается чего-то серьезного, то последнее слово такое будет за ним. В женщинах больше всего ценит опрятность, а если у жены возникают конфликты с окружением, то он всегда будет на ее стороне и никак иначе, в чем бы ни была проблема.

Май

Человек, рожденный в мае, очень нетерпелив. Именно эта черта толкает его к желанию руководить и делать все по своему усмотрению. Он самоуверен, но ровно настолько, чтобы быть автономным — благодаря этому, а также его аналитическому разуму, это всегда ценный работник, за которого держатся до последнего. Эти мужчины настоящие трудоголики и своей работе они отдают практически все время. Однако если их не замечают, то они сильно расстраиваются и могут "сдать" свои позиции. Одна из определяющих черт их характера – быстрая реакция и умение схватывать суть дела на лету. Майский мужчина не терпит промедлений и всегда пытается быть на шаг впереди. Вместе с тем он очень нежный и неторопливый, обычно с особой нежностью относится к родственникам. Но бывает раздражительным и даже циничным.

Июнь

Ужасные индивидуалисты, которые игнорируют общественное мнение. Они умеют влиять на людей, но при этом в них нет ни капли злости или зависти — это достаточно дипломатичные индивиды, которые могут найти выход практически из любой ситуации. Влиять на людей им удается благодаря пониманию психологии. Обычно ему доверяют даже самые большие тайны. Благодаря ощущению собственной силы и убеждению, что он лучше большинства людей, ему удается выпутываться из сложных ситуаций и переживать сложные периоды в жизни. Обычно эти мужчины много читают и хорошо разбираются в различных сферах жизни. В обществе пользуются уважением и авторитетом, ведь способны трезво мыслить и объективно оценивать вещи. Рожденные в июне готовы помогать несмотря ни на что и ни к кому не будут относиться предвзято. Родные и друзья ценят его за длинный язык, веселый нрав, рассудительность и острый ум. А еще он прекрасный собеседник, с которым не бывает грустно.

Июль

Родившиеся в июле спокойные, терпеливы, выносливы и обладают элементарными знаниями по психологии, что помогает им "читать" людей. Благодаря этим чертам им часто удается достигать в жизни желаемого. Они бывают наличными и порой воспринимают мир как черное и белое, однако живой ум и жажда жизни помогают им переживать любые невзгоды. На этих всегда мужчин можно положиться. Однако при этом следует помнить, что они бывают непоследовательными и могут этого даже не заметить. Ошибки случаются со всеми, поэтому не стоит судить человека по одному-единственному "промаху".

Август

Часто нервничают по пустякам, трудно сходятся с людьми и всегда могут за себя постоять — такие августовские мужчины. Но обычно, когда чувствуют, что начинают терять контроль, лучшим выходом считают побыть в одиночестве, чтобы не наделать глупостей. Августовский мужчина достаточно коммуникабельный, справедливый и добродушный. Семья для него всегда на первом месте. Он готов нести ответственность не только за себя, но и за своих родных. Очень любит детей и уделяет им много внимания. Мужчина, рожденный в августе, обожает производить хорошее впечатление на людей, он хорошо одевается и всегда прекрасно выглядит, ведь так чувствует себя более уверенно. Из этих мужчин получаются прекрасные руководители, которые легко и непринужденно отдают действительно хорошие приказы. Они ненавидят повторять что-то по несколько раз, но умеют доступно объяснять и всегда готовы выслушать.

Сентябрь

Это настоящие интеллектуалы, которые всегда стремятся доминировать. Из них получаются отличные дипломаты. В очень сложных ситуациях могут проявить свои худшие черты характера, однако обычно держат себя в руках. Идеалисты, прекрасные организаторы и руководители — они просто обожают лесть, но умеют отделять это от работы. Дела, за которые берется этот мужчина, он доводит до конца и может выкладываться на все 200%. Ему часто удается достигать материального благополучия в достаточно молодом возрасте, достаток для него — один из приоритетов в жизни. Стремится к разнообразию и готов идти практически на все, лишь бы разбавить монотонность жизни. Обожает узнавать что-то новое, чтобы производить впечатление на других людей. Очень привязан к семье и тем, кто для него действительно важен.

Октябрь

Эти мужчины ненавидят идти на компромисс и поэтому у них часто не складываются отношения с другими людьми. Те, кому удалось пересмотреть свое отношение к жизни, достигают желаемого, а остальные просто вынуждены слиться на трудную судьбу. Они ненавидят ограничения и порой слишком искренни. В других людях уважают независимость и верность. Себе и своим привычкам они тоже верны. Всегда помнят о собственной выгоде и по любому делу всегда остаются победителями. Они ненавидят длинные разговоры по телефону. В отношениях для него главная верность и преданность — он никогда не простит предательства. Брак для него – это прежде всего обязательства, к которым он относится достаточно серьезно.

Ноябрь

Мужчины, которые родились в ноябре, очень пунктуальны и порядочны. Они умеют убеждать людей в своей правоте, больше всего ценят порядочность. Однако в спорах очень горячи и ни за что не отступят. В плане карьеры для него все складывается само собой и он воспринимает это как должное. Но обычно этому нужно благодарить его веселый характер и нрав. Иногда эти мужчины предпочитают побыть в одиночестве и тогда стоят очень молчаливыми и закрытыми, однако пройдет немного времени и они снова становятся душой компании. Мужчины, появившиеся на свет в последний месяц осени, никогда не изменяют своим идеалам, а в отношениях больше всего ценят стабильность и спокойствие. К детям относятся как друзья, поэтому из них часто получаются хорошие преподаватели, тренеры и просто родители. Ненавидят давление и в такие моменты становятся чрезвычайно жесткими — они убеждены, что никто в этом мире не имеет права навязывать им свои идеалы.

Декабрь

Рожденные в начале зимы очень трудолюбивы и ответственны, ненавидят монотонную работу. Благодаря тому, что они всегда выполняют любую порученную работу, их просто обожают в коллективе. В обществе они тоже пользуются авторитетом. Этот мужчина просто не умеет сидеть, сложа руки. Декабрьские мужчины очень любознательны и внимательны. Они неохотно меняют профессию, ведь берегут верность своим убеждениям. Далеко не на последнем месте для них и материальное благополучие. Всегда учитывают несколько шагов вперед. Как муж он очень внимательный и всегда стремится обеспечить семью всем необходимым, но при этом считает, что обязанность жены следить за домом и детьми и заниматься домашними делами. Свободное время обожает посвящать детям, а они всегда отвечают ему взаимностью.

Раньше мы рассказывали о женских именах, которые притягивают мужчин, как магнит. Их владелиц они считают самыми красивыми и желательными.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу