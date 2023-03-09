Нумерологія та гроші: як перевірити, чи судилося вам стати багатим

Багато чого у нашому житті залежить від дати народження. Стосується це і наших стосунків із грішми

У вашій даті народження зашифровані не тільки особистісні якості, які залежать від місяця народження та безпосередньо числа, а й ваші стосунки з грошима. Причому цифра, зашифрована у цій даті, впливає на фінанси протягом усього життя, кажуть нумерологи.

Знаючи свій код народження, ви зможете легко вирахувати, чи судилося вам прожити сите й заможне життя. Визначити своє число досить просто, інформує Ukr.Media. Далі розкажемо, як це зробити буквально за хвилину.

Як порахувати свій код народження

Складіть всі цифри вашої дати народження — аж до отримання однозначного числа. Наприклад, ви народилися 17 серпня 1987 року, тоді: 1+7+0+8+1+9+8+7 = 41; далі додаємо дві цифри між собою: 4+1 = 5. Ваш код — 5.

Які у вас стосунки з грошима, згідно з кодом народження

Цифра 1

Ви не звикли економити і не можете собі у чомусь відмовити. Витрачати гроші — ваше хобі та улюблене заняття у будь-якій незрозумілій ситуації. Найголовніше, що гроші вас люблять, однак стати дійсно багатим ви зможете, тільки взявши себе в руки, й навчившись розумно розпоряджатися фінансами.

Цифра 2

Складати план і слідувати йому — це про вас. Ви ніколи не будете витрачати зайвих коштів на дурниці та речі, без яких прекрасно можете обійтися. Ваша природна здатність розумно розпоряджатися фінансами та економити вам на руку. А це значить, що якщо вам дійсно захочеться мати більше, просто вкладайтеся у якусь справу — це має приносити досить непогані плоди.

Цифра 3

Надзвичайно раціональні люди, які вміють і накопичувати, і правильно вкладати гроші. Зазвичай це має чудовий ефект, але все може змінитися, щойно на сцену виходять почуття — для тих, кого люблять ці люди, вони не пошкодують і останньої копійчини. Навчіться боротися з пристрастями, які затьмарюють ваш розум і вам вдасться досягати більшого.

Цифра 4

Справжні щасливчики, які рідко задумуються над тим, звідки беруться гроші — до них в руки вони "пливуть" буквально нізвідки. Те, що інші люди звикли називати "кризою" та "поганими часами", для вас — не більш як тимчасові нюанси, про які навіть не варто задумуватися зайвий раз. Такі періоди у "четвірок" зазвичай минають абсолютно безболісно. А от їхня щедрість може вилізти боком — якщо будете розкидатися грішми направо й наліво, від них вже зовсім скоро нічого не залишиться. Тож спершу думайте кому і чим збираєтеся допомогти, а лише потім робіть це.

Цифра 5

Ці люди готові заради грошей майже на все. Для них хрусткі купюри і багато нулів на карті — це путівка у красиве життя, якого вони так відчайдушно прагнуть. Однак варто згадати, що життя — це бумеранг і рано чи пізно все повертається сторицею. Деякі речі не варті ніяких грошей, інші ж за гроші не купиш. Тому трохи заспокойтеся і зосередьтеся на інших аспектах свого життя — ви здивуєтеся, але гірше від цього не стане і трішки менші доходи не зроблять з вас "недостойної" людини.

Цифра 6

Ваше життя — суцільна гонитва за грошима. Ви ними просто марите, а це вже не нормально. Щоб стати багатим, не обов’язково кидатися по сторонах, хапаючись за будь-яку можливість трохи розжитися хрусткими банкнотами. Постійні пошуки нових джерел доходу можуть зіграти з вами злий жарт і тоді вже буде зовсім не до грошей, тож не доводьте себе до того моменту, коли хтось заявить вам в лоб, що ви — справжня скнара.

Цифра 7

"Сімки" не сприймають гроші як щось, чого треба відчайдушно прагнути. Для них це всього лише засіб для задоволення базових потреб. Навіть там, де можна було б трохи піднатиснути й отримати більше, ці люди не стануть таким заморочуватися — навіщо, якщо в житті є стільки всього, окрім заробляння грошей, подумають вони. Це не найкраща з усіх можливих філософій, як і постійна гонитва за багатством — спробуйте знайти золоту середину. Докладаючи трошки більше зусиль, ви зможете підняти рівень свого життя на новий щабель й відчути ще більше радостей від життя, бо, на жаль, далеко не все дається нам за гарні очі та позитивні думки.

Цифра 8

Цих людей можна назвати справжніми жаднюгами. Гроші для них — не кінцева ціль, а лише засіб на шляху до захоплення влади. Матеріальний достаток — не те, чого вони прагнуть, тому, скільки б коштів не було на їхньому рахунку, "вісімки" завжди скажуть, що цього замало. Якщо їм і світить багатство, це не зробить їх дійсно щасливими.

Цифра 9

Економія — це точно не про них. Ці люди просто не вміють жити інакше, ніж на широку ногу. Якщо на щось бракує, замість того, щоб відмовитися від цього чи пошукати дешевший аналог, вони просто позичать грошей або ж візьмуть кредит. Такий підхід далеко не завжди виправданий, тому, щоб стати багатими, їм потрібно сісти й гарненько обдумати, що вони роблять не так і куди "витікають" їхні кровно зароблені.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди отримують бажане. Зазвичай вони носять одне з трьох надзвичайно потужних імен, які залучають щастя та успіх. Ці жінки не бояться жити по-справжньому й робити те, чого прагнуть понад усе, тому й виграють у кожній своїй битві.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю