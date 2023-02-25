Які імена носять чоловіки з важким характером: їхнім дружинам не позаздриш

Одні — справжні нарциси, інші — занадто емоційні та агресивні

"Має важкий характер" — так зазвичай кажуть про людей, які не можуть змовчати навіть тоді, коли їхні коментарі 100% зайві. А ще так говорять про впертюхів і тих, хто готовий "кидатися" на людей з будь-якого приводу. Зазвичай власники подібного характеру вважають себе розумнішими за інших і всіляко намагаються це підкреслити. Часом вони навіть гірші за скупердяїв, яким постійно шкода грошей.

Експерти-езотерики вважають, що на формування такого характеру частково впливає ім’я. Тому навіть виділяють 5 чоловічих імен, власники яких найбільш схильні до вищеописаних проявів. Хто це, розповідає Ukr.Media.

Володимир

Зазвичай він спокійний та розважливий, довго мовчить перед тим як щось сказати, та й говорити особливо не любить — більше слухає. Однак розгнівати його зовсім не важко — достатньо всього одного необачного слова-каталізатора і все — Остапа понесло… Точніше, понесло Володимира і спинити це вкрай важко. У поганому гуморі ця людина висловить усе, що про вас думає (і про вашу сім’ю, і про вашу маму, і про кота, який одного разу попісяв у його черевики). Винними у всьому цьому, до речі, залишитесь ви, навіть не сумнівайтесь.

Олександр

Ці чоловіки мають сильний і стійкий характер. Однак часто його сила направлена не в той бік: Олександри ще й дуже запальні та агресивні. Конфлікти та непорозуміння вони воліють вирішувати на кулаках, а не розмовами. Часто навіть необачна фраза може їх сильно розсердити. Про негаразди та свої переживання вони переважно мовчать, а потім все це виливається у бурхливе з’ясування стосунків.

Ігор

Власники цього імені ідеальні… якщо знати їх тільки по роботі. Там вони завжди веселі та комунікабельні, люблять спілкуватися з людьми і ніколи не підведуть у плані виконання задач. А от вдома починається все "найцікавіше": Ігор не може розв'язувати складні питання спокійно. Він часто піддається емоціям й частіше поводиться як вередливий хлопчик, а не як дорослий чоловік.

Олег

Він ніколи не хоче йти на компроміс. Якщо хтось у цьому світі й правий та заслуговує на увагу, то це він — і ніяк інакше. Складний характер Олега проявляється ще й у тому, що чоловік з цим ім’ям не вважає за потрібне просити вибачення. Він стоятиме на своєму до кінця, може при цьому вас сильно скривдити і навіть розуміючи це, не перепросить за свою поведінку — такий він вже вродився.

Юрій

Власники цього імені не звикли думати про когось, окрім себе — вони справжні нарциси, зациклені на власному "я". Будувати з ним стосунки — те ще випробування на міцність нервової системи. З самого дитинства Юрій — спокійний та розважливий, однак на першому місці у будь-якій ситуації для нього він сам. На нього не варто покладатися у складній ситуації — оком не встигнете змигнути, як він вас покине й займеться своїми справами.

Раніше ми розповідали, які імена носять найбільші заздрісниці. Жінки, яких так нарекли, жити не можуть без того, аби не заглянути комусь через плече й не обговорити ваші проблеми за вашою спиною.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю