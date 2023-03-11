Цифра, которая решает все: ваше особое число по дате рождения раскроет прошлое и будущее

Ваши преимущества и недостатки уже предрешены, но все еще можно изменить

День, в который мы родились на свет, это не просто дата, а одна из важных составляющих в формировании нашей судьбы. Даже от месяца нашего рождения зависит многое. Например, какие черты характера нам будут наиболее свойственные, какие у нас сильные стороны и к чему мы стремимся в жизни.

А вот по дате рождения можно высчитать свое кармическое число. Речь идет о числовом символе, который, по словам нумерологов, отражает влияние прошлых действий и поведения человека на его жизнь в настоящем и будущем. Каждый человек имеет свое кармическое число, но каждое из них лежит на промежутке между единицей и девяткой, отражая разные энергии и характеристики человека, передает cluber.com.ua. Далее рассказываем, как узнать свой жизненный код и что он значит.

Расчет кармического числа

Для расчета своего числа судьбы вам нужна только дата вашего рождения. К примеру, если вы родились 12 марта 1991 года, то это будет 12.03.1991. Чтобы просчитать свое число судьбы, нужно:

День умножить в месяц и год: 12*3*1991=71676. Далее мы составляем цифры полученного числа, пока не выйдет одна единственная цифра: 7+1+6+7+6=27, то есть нам нужно свести это число к единой цифре: 2+7=9.

Это и будет ваше кармическое число. Что оно значит – читайте дальше.

Расшифровка чисел

#1

Рожденные под влиянием единицы появились, чтобы помогать другим. Это и есть их призвание в этой жизни. Чем бы вы ни занимались и с чем бы ни пытались связать свою жизнь, постарайтесь быть максимально полезным для других, а остальное само придет к вам. Будучи альтруистом, вы сможете "перекрыть" свои промахи в прошлом и стать счастливее. Особое внимание "единицам" стоит обратить на эгоизм и ревность — это их слабая сторона.

#2

Если вы получили это число, то обратите внимание на то, что и кому рассказываете. Нельзя доверять другим людям на все 100% и открывать им абсолютно все свои секреты — для вас это может плохо закончиться. В общении с людьми старайтесь обходить темы, касающиеся вашей личной жизни и планов, ведь ранее вы неоднократно становились жертвами клеветы, а ваши истории — поводом посплетничать. Учитесь на ошибках прошлого, чтобы и в будущем не пришлось проходить через то же самое.

#3

Вы привыкли манипулировать другими людьми, чтобы легко добиваться желаемого результата. Если вам удалось сделать так 10 раз подряд, это вовсе не значит, что и в 11 раз все будет точно так же — однажды вы можете поплатиться за все, что наделали не только в этой жизни, но и раньше, так как корни подобного отношение к людям тянутся еще с далеких от сегодняшнего дня времени. "Тройки" просто должны научиться уважать других людей и добиваться желаемого без корыстного использования труда и стараний других.

#4

Лень – вот что может вас подкосить. Если вы чувствуете, что слишком разленились и ничего не удается сделать с первого раза, пора что-то менять. Воспринимайте это как знак сверху! Как говорится: под лежачий камень вода не течет, поэтому беритесь за себя и начинайте ставить себе амбициозные задачи, параллельно развивая разные навыки и умения. Сначала будет сложно, но уже скоро вы поймете, что это выгодно в первую очередь для вас. Кроме того, вам понравится ваше новое "Я".

#5

"Пятеркам" следует выбрать что-то одно и полагаться только на свою интуицию. Хватаясь всего и сразу, вы только усложняете себе жизнь, поэтому лучше определиться с тем, к чему вы стремитесь в жизни и выбрать свой путь. Вашей главной ценностью и конечной целью может быть как крепкая семья, так и спасение других или попадание в топ-100 самых богатых людей планеты – решать только вам. Главное — перестаньте переключаться с одного на другое, ведь земное время истекает и распылять свои усилия на мелочи и неважные вещи бессмысленно.

#6

Люди с чистейшей кармой. Им Вселенная вообще не чинит никаких препятствий, так что все неудачи, которые в их жизни, между прочим, случаются довольно редко — результат их неуверенности в себе. Поверьте в то, что вы особенные и заслуживаете счастья, как и все остальные. Будьте собой и попытайтесь почувствовать себя в полной безопасности – так вы сможете стать более уверенными в собственных силах и добиться всего, чего только пожелаете.

#7

Хоть это число и принято считать счастливым, главный минус "семерок" — зависть. Она мешает им трезво смотреть на жизнь, несмотря на острый ум и чистое сознание. Вы легко овладеете любой сферой, которую только захотите покорить, но удастся это лишь после самоочищения. В частности, от плохих мыслей и постоянно заглядывания на других. Кто-то — это не вы и сколько бы вам ни было лет, пришло время понять эту простую истину. У вас не будет "как у кого-то", потому что вы сами строите свою жизнь и несете ответственность за свои действия. Воспользуйтесь своими преимуществами, чтобы стать сильнее.

#8

Восемь — символ зацикленности. А это значит, что вы постоянно ходите по кругу, пытаясь решить одни и те же проблемы и занимаясь одними и теми же делами. Это порой сводит с ума и заставляет злиться. Однако, если вы остановитесь, возьмете небольшую паузу и хорошо все обдумаете, все может измениться. Правда, для этого еще нужно будет немного себя "перекроить" — обладателям этого кармического числа присущи тщеславие и гордыня, которые тоже оставляют свой негативный след в жизни этих людей. Отбросьте злость и недовольство настоящим — впереди вас ждет только хорошее, если вы сами этого действительно захотите.

#9

В этом случае речь идет о человеке, который постоянно находится в поиске: друзей, единомышленников, второй половинки, себя в конце концов… Важно вовремя остановиться и сосредоточиться на себе. Начните ценить моменты, когда вы находитесь один на один с собой и можете полностью отдаваться размышлениям и любимому делу. Именно это дает вам жизненную энергию и позволяет дышать полной грудью. Найдите свое призвание — то, что вам нравится больше всего и что получается лучше, чем все остальное. Творите и получайте удовольствие — так однажды вы поймете, что такое абсолютное счастье.

Добавим, что очень часто людям мешают собственные негативные установки, а не карма. Не стоит все свои проблемы в жизни оправдывать плохой кармой — берите ответственность за свои поступки, общайтесь с хорошими людьми, развивайтесь и уделяйте время себе и своим близким и уже вскоре вы внезапно заметите, как все вокруг (и внутри вас) изменилось. Стать лучшей версией себя достаточно просто.

Раньше мы рассказывали, как проверить, суждено ли вам стать богатым. Это тоже легко вычислить по дате вашего рождения – на все про все понадобится меньше минуты.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения, человек сам строит свою судьбу