Що в жодному разі не можна піднімати з землі: ці речі принесуть біди

Якщо ви знайшли один із цих предметів, краще обійти його стороною

Деякі предмети, якими ми часто користуємося у своєму житті, здатні "вбирати" нашу енергетику. Тому варто пам’ятати, що якщо ви піднімаєте чужі загублені речі, ви автоматично "підбираєте" і енергетику власника предмета. А вона в нього може бути як позитивною, так і негативною.

Піднявши чужі речі із землі ви забираєте собі нещастя та проблеми їхнього попереднього власника, пише meta. Розповідаємо, які речі категорично не можна піднімати із землі та приносити до будинку.

Гребінець

Якщо взяти чужий гребінець, то можна накликати долю її попереднього власника.

Ножиці, ножі, голки та шпильки

Гострі предмети найкраще "вбирають" у себе негативну енергетику. Якщо вколотися таким предметом, то вам не уникнути лиха.

Хрестик

Натільні хрестики стають потужною енергетичною зброєю. Така знахідка здатна негативно змінити долю нового власника.

Люстерко

Енергетика попереднього власника може перейти до вас.

Іграшки

Такі речі найчастіше використовують при магічних ритуалах. У жодному разі не несіть їх додому, щоб не сталося лиха у власній родині.

Кільце

Можна накликати лихо на свою сім’ю.

Монети

Монети часто використовують для ритуалів. Краще оминути їх стороною.

Годинник

Годинник може перенести на вас долю попереднього власника.

Раніше ми розповідали, чому годинник не можна викидати з дому. А також, чому не можна дарувати наручний годинник іншій людині.