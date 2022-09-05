Що суворо заборонено викидати з дому: топ 7 речей, які "утримують" гроші та удачу

Позбавитесь цих 7 речей — накликаєте на себе біду

На відміну від тих речей, які приносять своїм власникам одні неприємності, ці речі залучають у життя лише фінансове благополуччя та удачу.

Якщо викинути їх, то можна накликати біду, пише meta. Розповідаємо про сім речей, які повинні залишатися в будинку для вашої ж безпеки.

1. Хліб і сіль

Ці продукти є символом ситості та достатку, благополуччя сім’ї та сімейного щастя. Краще залишки хліба віддавати птахам чи тваринам, а сіль — розсипати по землі.

2. Старий гаманець чи сумка

Таким чином можна викинути і фінансовий успіх зі свого життя. Краще закопати їх під молодим деревом або просто спалити.

3. Сімейні фотоальбоми

З людьми, які зображені на фото, може статися щось погане: людина може захворіти, її можуть наврочити або ще гірше. Краще так само спалити, а попіл розвіяти.

4. Дитячі речі

Таким чином дитину можна приректи на нещасне життя. З речей краще пошити іграшки чи віддати іншим діткам.

5. Весільне плаття (костюм)

Викинути або передарувати весільні вбрання, це все одно, що приректи подружжя на нещасне спільне життя.

6. Церковна атрибутика

Іконки, хрестики, молитвослови та Біблії є могутніми оберегами. Краще віднести їх до храму.

7. Годинник

Якщо годинник робочий, тоді ви попрощаєтеся з часом.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду.