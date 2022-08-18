Що означає, якщо знайшли шпильку вдома чи на вулиці: погане та хороше значення

Перш ніж лякатись такій знахідці, слід придивитися до деяких деталей

Раніше вважали, що до швейного приладдя потрібно ставитися дбайливо: намагалися їх не губити, а якщо знаходили, то вважали, що її хтось спеціально підкинув, щоб нашкодити. Нині люди, які вірять у народну мудрість, вважають так само. Схожа ситуація, наприклад, із розбитою чашкою — прикмети мають різні значення.

Знайти шпильку – неоднозначна прикмета, пише vseznayko. Багато що залежить як від матеріалу, положення предмета та місця, де було виявлено знахідку.

До чого знайти шпильку вдома

Знайти шпильку вдома — погана прикмета. Зазвичай її використовують для наведення порчі, пристріту. Таку знахідку заборонено брати голими руками, щоби не перетягнути магію на себе. Замовлений предмет найчастіше виявляється в меблях, на одвірку дверей, під порогом, біля входу, у горщиках квітів і на шторах. Позбутися її потрібно якнайшвидше.

До чого знайти шпильку на вулиці

Ця прикмета обіцяє удачу людині, яка знайшла її на вулиці. В цьому випадку потрібно застебнути шпильку на собі, таким чином "пристебнувши" удачу. Важливо, щоб предмет був повернутий головкою.

А ось які шпильки краще зовсім не чіпати на вулиці:

іржаві або вигнуті вироби

зламані в застебнутому вигляді

звернені гострим кінцем

потемнілі, з нальотом

Також заборонено підбирати шпильки на перехресті. Минулий власник міг зробити заговір, передав свої нещастя предмету та викинув.

Раніше "Телеграф" писав, до чого падає кулькова ручка. Цей звичайний предмет давно оточують всілякі прикмети та забобони.