Чи можна дарувати наручний годинник: хитрість з презентом, яка вбереже від біди

Розповідаємо про забобони, пов’язані з подарунковим наручним годинником

Годинник — це досить сильний енергетичний предмет, який важливо не тільки правильно розміщувати в оселі, але і дарувати на якусь подію.

У народі існує думка, що якщо подарувати наручний годинник іншій людині, то незабаром вони посваряться, пише 24denek. Розповідаємо про головні забобони, пов’язані з наручним годинником.

Чому не можна дарувати наручний годинник

Якщо людина комусь подарує годинник, то незабаром вони посваряться.

Такий подарунок на день народження може наблизити годину смерті іменинника і того, хто їх подарував. Відповідно до забобонів, годинник здатний забирати життя людини зі слабкою енергетикою і передавати його сильнішому.

Якщо наручний годинник подарує чоловік або жінка своїй другій половинці, це може порушити їхні стосунки. Нібито цей подарунок здатний відраховувати час до розставання пари.

З таким презентом людина передає свою злість, біль та ненависть тому, кому дарує.

Як дарувати наручний годинник, щоб не накликати біди

Якщо не звертати увагу на подібні забобони та прикмети, годинник – це чудовий подарунок. Однак, якщо ви забобонні і хочете вберегти себе і того, кому хочете подарувати предмет, від бід, дотримуйтесь одного правила: одержувач годинника повинен дати натомість якусь невелику суму грошей. Це анулює негативні наслідки, оскільки годинник у цьому випадку вважатиметься купленою річчю.

Раніше "Телеграф" писав, де можна і категорично не можна вішати настінний годинник в оселі. Дізнайтеся, як можна уникнути багатьох проблем та неприємностей.