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Втратити натільний хрестик — погана прикмета? Головні забобони

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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До чого губиться натільний хрестик
До чого губиться натільний хрестик

Не варто надумувати собі всілякі неприємності

Вважається, що хрест — це не прикраса для християн, а символ віри та ознака захисту Бога, що супроводжує вірянина протягом усього його земного життя. Оскільки навіть носіння чужого хрестика не віщує для людини нічого поганого, то і його втрата має різні трактування.

Якщо людина втратила свій натільний хрестик, у цьому немає жодного негативного сенсу. Про це свідчить православна церква.

До чого губиться натільний хрестик

Якщо ви випадково втратите свій хрест, ви можете вирішити цю проблему, купивши новий хрест і освятивши його у храмі. Те саме стосується і ситуації, коли хрестик розривається з часом, втрачає свій зовнішній вигляд — тому що ми живемо у світі, де діють фізичні закони та процеси, і, отже, цілком природно, коли на матеріал, з якого зроблений хрест, впливають різні зовнішні чинники.

Однак у народі втрата натільного хрестика означає втрату як матеріального, так і втрату зв’язку з Всевишнім. У будь-якому випадку потрібно вирушити до храму, помолитися, покаятися.

Інші вважають, що натільний хрестик вже виконав свою місію і більше не має сили. Така втрата звільняє людину від тяжкої ноші та негативних думок.

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#Прикмети #Народні прикмети #Хрест