Тривожний знак: до чого загубити обручку
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Практично всі прикмети пов’язані з серйозними проблемами в сім’ї
У світі існує безліч народних прикмет, пов’язаних із кільцем. У більшості випадків воно символізує успіх і благополуччя, а носіння кільця на певному пальці може мати різні тлумачення.
Є окремі забобони і про обручку, а точніше її втрату. Оскільки вона має неймовірно сильну енергетику, то її втрата є тривожним знаком для подружжя. Про це пише meta.
Що кажуть прикмети про втрату обручки
- Втрата обручки швидко приведе до розлучення або серйозної сварки в сім’ї.
- Якщо один із подружжя загубив обручку, значить інший йому зраджує.
- Втрата обручки накликає неприємності, втрати та великі фінансові проблеми.
- Втрата обручки може накликати проблеми зі здоров’ям у майбутньому.
- Втрата обручки може означати майбутню смерть близької людини.
- Втрата обручки несе загрозу цілісності сім’ї.
Раніше ми вже розповідали, чому не можна носити чужі кільця.
А також дізнайтеся, що означає втрата ключів згідно з народними прикметами. В цьому випадку є два значення.