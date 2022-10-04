Что ни в коем случае нельзя поднимать с земли: эти вещи принесут беды

Если вы нашли один из этих предметов, лучше обойти его стороной

Некоторые предметы, которыми мы часто пользуемся в своей жизни, способны "впитывать" в себя нашу энергетику. Поэтому стоит помнить, что если вы поднимаете потерявшиеся чужие вещи, вы автоматически "подбираете" и энергетику владельца предмета. А она у него может быть как позитивной, так и негативной, разрушающейся.

Подняв чужие вещи с земли вы забираете себе несчастья и проблемы их предыдущего владельца, пишет meta. Рассказываем, какие вещи категорически нельзя подымать с земли и приносить в дом.

Расческа

Если взять чужую расческу, то можно навлечь на себя судьбу ее предыдущего владельца.

Ножницы, ножи, иглы и булавки

Острые предметы лучше всего "впитывают" в себя негативную энергетику. Если уколоться таким предметом, то вам не избежать беды.

Крестик

Нательные крестики становятся мощным энергетическим оружием. Такая находка способна негативно изменить судьбу нового владельца.

Зеркало

Энергетика предыдущего владельца может перейти к вам.

Игрушки

Такие вещи чаще всего используют при магических ритуалах. Ни в коем случае не несите их домой, чтобы не случилось беды в собственной семье.

Кольцо

Можно накликать беду на свою семью.

Монеты

Монеты часто используются для ритуалов. Лучше обойти их стороной.

Часы

Часы могут перенести на вас судьбу предыдущего владельца.

Ранее мы рассказывали, почему часы нельзя выбрасывать из дому. А также, почему нельзя дарить наручные часы другому человеку.