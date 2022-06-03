До чого ламається гребінець: прикмети, про які варто знати не лише жінкам, а й чоловікам
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Раніше вважали, що речі, які контактують з волоссям людини, мають магічну силу
Гребінець є у кожної людини. Це не тільки головний атрибут для догляду за волоссям, але й предмет, який можна використовувати навіть… на городі. Як і з будь-якою річчю, що часто використовується, з гребінцем пов’язано безліч прикмет і забобонів.
Як пише Ukr.Media, раніше люди вважали, що ця зламана річ не віщує нічого позитивного її власниці або власнику.
На що може вказувати зламаний гребінець
- Якщо в гребінці зламалися зубчики, це може віщувати проблеми з волоссям або зубами.
- Зламаний навпіл гребінець значить, що людину незабаром обдурять.
- Якщо ж гребінець зламала сама її володарка, то на неї можуть повісити провину за вчинок, який вона не робила.
- Зламаний гребінець у руках чужої людини віщує неприємності у сім’ї чи на роботі.
- Якщо ж у гребінця одночасно випало багато зубчиків відразу, це означає, що він увібрав у себе занадто багато негативу, але уберіг свого господаря від пристріту.
Раніше "Телеграф" писав, чи можна вбивати павука в будинку і до яких негативних наслідків це призведе за народними прикметами