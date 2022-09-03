Чому не можна дарувати капці: ця та ще 9 негативних прикмет про взуття

Розповідаємо, які прикмети попереджають про проблеми

Про те, що вам незабаром вдасться розбагатіти або навпаки, успіх залишить вашу оселю, можуть попередити улюблені черевики та туфельки.

Існує багато народних прикмет про взуття, як хороших, так і поганих, пише meta. Однак насамперед слід знати про негативні наслідки необережного ставлення до улюбленої пари.

Що не можна робити із взуттям, щоб не залучити біду

Одягати нове взуття на важливий захід – до невдачі.

Черевики на столі – до сварки.

Отримати капці у подарунок – до сварки з людиною, яка їх подарувала.

Наступити на гайку або цвях – до клопоту.

Взуття скрипить – ви когось образили.

Діряве взуття в шафі – до хвороб.

Чоботи на босу ногу – до несподіваної втрати близької людини.

Чужа людина миє ваше взуття – проблеми в особистому житті.

Зламати каблук – на нещастя.

Собака погризла взуття – до сварки.

Зазначимо, що в народі існує багато прикмет, пов’язаних із тими чи іншими подіями у житті. Забобони можуть стосуватися домашніх рослин, також є повір’я про гроші та багато чого іншого, чим ми користуємося для полегшення нашого існування.