Ці речі не можна носити в гаманці: гроші взагалі не будуть водитись

Усі вони хоч раз побували у вашому гаманці, а дарма

Гаманець — це така річ, яка несе потужну енергетику, як і гроші. У них кладуть різні талісмани на фінансову удачу, проте також і інші предмети, які засмучують фортуну на довгий час.

Водитися гроші не будуть і успіх обійде стороною, якщо носити в гаманці різні чеки, сувеніри, фотографії, ліки та інші заборонені в цьому випадку речі, пише rivne1. Саме вони блокують фінансові потоки.

Що не можна носити в гаманці, щоб не відлякати фінансову удачу

Чеки та квитанції

У гаманці такі предмети утворюють енергетичний шум, блокуючи фінансовий потік.

Купюри-сувеніри

Краще носити купюру номіналом в один долар, старовинні монети, але в жодному разі не підроблені гроші.

Фотографії

Як живих, і померлих людей. Річ у тім, що для акумулювання грошових потоків потрібна лише енергія його господаря. Чужа енергетика блокуватиме фінансові потоки.

Записки та ліки

Це не тільки відлякує удачу, а й притягує хвороби.

Неактивні кредитні картки та проїзні квитки

Притягують бідність та злидні. Так, кредитні картки можуть спричинити борг або кредит, а прострочені квитки — штрафи.

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