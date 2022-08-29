Що не можна робити на кухні, щоб не накликати нещастя: 5 головних заборон
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Пропонуємо дізнатися, що не можна робити на кухні, щоб не упустити удачу
У народі існує багато прикмет, пов’язаних із тими чи іншими подіями у житті. Забобони можуть стосуватися домашніх рослин, також є повір’я про гроші і багато чого іншого, чим ми користуємося для полегшення нашого існування.
Також нерідко хтось стикався і з прикметами, пов’язаними з кухнею. У цій кімнаті готують і їдять, проте є кілька заборон, порушуючи які можна легко упустити удачу і накликати багато неприємностей на свою сім'ю. Як пише meta, існує 5 заборон, які не слід порушувати господиням на кухні.
Що не можна робити на кухні, щоб не упустити удачу сім’ї
- Сидіти на столі. Наші пращури вірили, що стіл — це магія в оселі. Якщо нехтувати ним, можна залишитися без фінансової удачі.
- Залишати порожній посуд на столі. Так можна призвати злих духів. Це стосується чашок, келихів, чарок, тарілок.
- Не покривати стіл скатертиною або серветкою. В цьому випадку в оселі не буде благополуччя.
- Зберігати побитий посуд. Якщо тримати в будинку такий посуд, бідність, сварки та скандали не залишатимуть вас та членів сім’ї довгий час.
- Брати чужий посуд. Такі речі мають бути лише у своїх власників. Якщо сусіди дали вам тарілку, наповнену блюдом, віддавати її потрібно теж не пустою.
Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.