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Що не можна робити на кухні, щоб не накликати нещастя: 5 головних заборон

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети про кухню Новина оновлена 29 серпня 2022, 09:40
Народні прикмети про кухню

Пропонуємо дізнатися, що не можна робити на кухні, щоб не упустити удачу

У народі існує багато прикмет, пов’язаних із тими чи іншими подіями у житті. Забобони можуть стосуватися домашніх рослин, також є повір’я про гроші і багато чого іншого, чим ми користуємося для полегшення нашого існування.

Також нерідко хтось стикався і з прикметами, пов’язаними з кухнею. У цій кімнаті готують і їдять, проте є кілька заборон, порушуючи які можна легко упустити удачу і накликати багато неприємностей на свою сім'ю. Як пише meta, існує 5 заборон, які не слід порушувати господиням на кухні.

Що не можна робити на кухні, щоб не упустити удачу сім’ї

  1. Сидіти на столі. Наші пращури вірили, що стіл — це магія в оселі. Якщо нехтувати ним, можна залишитися без фінансової удачі.
  2. Залишати порожній посуд на столі. Так можна призвати злих духів. Це стосується чашок, келихів, чарок, тарілок.
  3. Не покривати стіл скатертиною або серветкою. В цьому випадку в оселі не буде благополуччя.
  4. Зберігати побитий посуд. Якщо тримати в будинку такий посуд, бідність, сварки та скандали не залишатимуть вас та членів сім’ї довгий час.
  5. Брати чужий посуд. Такі речі мають бути лише у своїх власників. Якщо сусіди дали вам тарілку, наповнену блюдом, віддавати її потрібно теж не пустою.

Раніше "Телеграф" писав, що народні прикмети говорять про рушники, розвішані на дверях.

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#Кухня #Прикмети #Народні прикмети