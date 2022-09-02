Чому не можна позичати хліб та інші речі, які заборонено давати в борг

Ризикуєте залучити неприємності у коханні, грошах чи роботі

Кожна людина хоч раз у своєму житті давала в борг або позичала, ніби гроші, предмети гардероба або столові прилади. А чи знали ви, що існують народні прикмети, які забороняють давати в борг сіль, а також, хто б міг подумати, звичайний посуд?

Є цілий перелік речей, які в жодному разі не можна давати іншим людям, пише meta. У "чорному" списку знаходяться сіль, столові прилади та посуд, одяг, віник та хліб.

Сіль

Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на злидні. Крім того, потім можливі неприємності в особистому житті та проблеми на роботі.

Столові прилади та посуд

Якщо ви позичаєте посуд, ви віддаєте частину свого щастя.

Одяг

Одяг здатний заряджатися енергетикою її власника. Ця людина може бути доброю, але також і з поганими помислами. Щоб уберегти себе від неприємностей, краще за нього взяти невелику плату.

Віник

Це потужний засіб, що очищає. Раніше люди за допомогою віника позбавлялися сміття не тільки фізично, а й духовно. Віддаючи віник комусь іншому, ви позбавляєте себе енергетичного захисту та залучаєте до оселі біди.

Хліб

Не забороняється віддавати хліб по своїй волі, але ось останній шматок все ж давати в борг не можна. У такому разі ви ризикуєте опинитися у злиднях.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна передаровувати подарунки, і що це за собою несе.