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Почему нельзя дарить тапочки: эта и еще 9 негативных примет об обуви

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду Новость обновлена 03 сентября 2022, 10:04
Что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду

Рассказываем, какие приметы предупреждают о проблемах

О том, что вам вскоре удастся разбогатеть или наоборот, удача покинет ваш дом, могут предупредить любимые ботинки и туфельки.

Существует много народных примет про обувь, как хороших, так и плохих, пишет meta. Однако в первую очередь следует знать о негативных последствиях неосторожного отношения к любимой паре.

Что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду

  • Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.
  • Башмаки на столе ‒ к ссоре.
  • Получить тапочки в подарок ‒ к ссоре с человеком, который их подарил.
  • Наступить на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.
  • Обувь скрипит ‒ вы кого-то обидели.
  • Дырявая обувь в шкафу ‒ к болезням.
  • Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.
  • Чужой человек моет вашу обувь ‒ проблемы в личной жизни.
  • Сломать каблук ‒ к несчастью.
  • Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.

Отметим, что в народе существует много примет, связанных с теми или иными событиями в жизни. Суеверия могут касаться домашних растений, также есть поверья про деньги и много чего другого, чем мы пользуемся для облегчения нашего существования.

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#Обувь #Приметы #Народные приметы