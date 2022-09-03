Почему нельзя дарить тапочки: эта и еще 9 негативных примет об обуви

Рассказываем, какие приметы предупреждают о проблемах

О том, что вам вскоре удастся разбогатеть или наоборот, удача покинет ваш дом, могут предупредить любимые ботинки и туфельки.

Существует много народных примет про обувь, как хороших, так и плохих, пишет meta. Однако в первую очередь следует знать о негативных последствиях неосторожного отношения к любимой паре.

Что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду

Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.

Башмаки на столе ‒ к ссоре.

Получить тапочки в подарок ‒ к ссоре с человеком, который их подарил.

Наступить на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.

Обувь скрипит ‒ вы кого-то обидели.

Дырявая обувь в шкафу ‒ к болезням.

Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.

Чужой человек моет вашу обувь ‒ проблемы в личной жизни.

Сломать каблук ‒ к несчастью.

Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.

Отметим, что в народе существует много примет, связанных с теми или иными событиями в жизни. Суеверия могут касаться домашних растений, также есть поверья про деньги и много чего другого, чем мы пользуемся для облегчения нашего существования.