Почему нельзя дарить тапочки: эта и еще 9 негативных примет об обуви
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Рассказываем, какие приметы предупреждают о проблемах
О том, что вам вскоре удастся разбогатеть или наоборот, удача покинет ваш дом, могут предупредить любимые ботинки и туфельки.
Существует много народных примет про обувь, как хороших, так и плохих, пишет meta. Однако в первую очередь следует знать о негативных последствиях неосторожного отношения к любимой паре.
Что нельзя делать с обувью, чтобы не привлечь беду
- Надевать новую обувь на важное мероприятие ‒ к неудаче.
- Башмаки на столе ‒ к ссоре.
- Получить тапочки в подарок ‒ к ссоре с человеком, который их подарил.
- Наступить на гайку или гвоздь ‒ к хлопотам.
- Обувь скрипит ‒ вы кого-то обидели.
- Дырявая обувь в шкафу ‒ к болезням.
- Сапоги на босую ногу ‒ к неожиданной утрате близкого человека.
- Чужой человек моет вашу обувь ‒ проблемы в личной жизни.
- Сломать каблук ‒ к несчастью.
- Собака погрызла обувь ‒ к ссоре.
Отметим, что в народе существует много примет, связанных с теми или иными событиями в жизни. Суеверия могут касаться домашних растений, также есть поверья про деньги и много чего другого, чем мы пользуемся для облегчения нашего существования.