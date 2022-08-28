Або щастя, або гроші: "магічні" рослини, які приносять багатство, але позбавляють особистого життя

Ці три рослини впливають на долю свого господаря як позитивно, так негативно.

Перед тим, як прикрашати свій будинок різними рослинами, важливо розуміти, яку енергію вони в нього принесуть. На жаль, але багато навіть дуже гарних вазонів і квітів насправді енергетичні вампіри, які приносять в будинок тільки негатив. Наприклад, монстера і примула обіцяють нещастя та біди своїм власникам.

Однак, крім цього, є варіанти, коли рослини несуть у собі і позитивний, і негативний заряди, пише takprosto. Існує щонайменше три рослини, які несуть фінансове благополуччя, проте забирають сімейне щастя.

Товстянка або грошове дерево

Те, що ця рослина приносить у будинок фінансове благополуччя, знають усі. Однак цей вазон відомий не лише цим. Крім багатства, кар’єрного зростання і хороші стосунки з начальством, товстунка є сильним "чоловіком", а це означає, що дівчата, які мають цю рослину вдома, не зможуть побудувати хороші стосунки з чоловіками, або навіть втратить наявні стосунки.

Кактуси

Кактуси допомагають своїм господарям стати більш відкритими та впевненими в собі, внаслідок чого приходить успіх на роботі та фінансовий підйом. Однак вони теж не найкращі союзники, щоб заводити романтичні стосунки. Найкраще тримати цю рослину на кухні.

Заміокулькас (Доларове дерево)

Енергетично, заміокулькас особливо корисний чоловікам, а ось жінкам воно жодних фінансових підйомів не принесе. Неважливо де стоятиме горщик, ця рослина досить сильно, щоб діяти з будь-якої точки квартири чи будинку.

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.