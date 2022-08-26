Чи можна носити одяг та взуття померлої людини

З цього приводу є багато різних народних прикмет та забобонів

Смерть близької людини — подія, яка рано чи пізно трапляється з кожним із нас. Після похорону відразу виникає питання, що робити з речами покійного? Адже вони були дорогі йому за життя. Це питання хвилює багатьох, бо починає турбувати забобон, що носити одяг покійного нібито не можна, оскільки це є поганим знаменням.

Як пише rsute, з одягом та взуттям близької людини родичі покійного вільні чинити на власний розсуд. Але краще не приймати жодних серйозних рішень щодо майна, яке належало покійному, до 40 днів — упродовж цього часу вирішується посмертна доля покійного.

Що робити з речами покійного і чи можна їх носити

Родичі або близькі люди покійного можуть спокійно носити його речі, але перед цим їх варто випрати і погладити. Якщо бажання носити речі покійного немає, можна віддати їх у храм, притулок. Якщо ж залишаться речі, які непридатні для використання, їх можна або викинути, або спалити.

Раніше "Телеграф" писав, до чого веде втрата натільного хрестика. Ця ситуація має різні трактування.