Чи можна позичати шпильку: народні прикмети з цим аксесуаром

Булавка – один із найпотужніших оберегів, який використовувався з давніх-давен

Практично з кожним предметом побуту в народі пов’язано чимало повір’їв та прикмет. Зокрема, це стосується й гострих предметів, до яких належить і шпилька. Відомо, що неоднозначною прикметою вважається знайти шпильку – про це ми писали раніше. Тепер поговоримо про інші більш поширені забобони і повір’я щодо цього аксесуара.

Значення шпильки залежить від багатьох факторів, тому і забобонів, пов’язаних з цією річчю, дуже багато, пише vseznayko.

Народні прикмети про шпильку:

Дарувати аксесуар, знятий із себе, не можна.

Позичати шпильку не радять. Якщо така необхідність виникла, перед передачею потрібно вколоти іншого.

Погнуту шпильку можна кинути у святу воду, загадавши бажання. Якщо спливе бульбашка, то загадане збудеться.

Якщо знайти чисту шпильку, це означає появу нового друга.

Шпильку від пристріту носять тільки з внутрішнього боку і головкою вниз.

Захистити свій будинок від порчі та неприємностей можна двома шпильками, якщо встромити їх хрест-навхрест над косяком вхідних дверей.

Згідно з прикметою, можна вберегти наречену від пристріту, приколовши шпильку до подолу сукні.

Заборонено використовувати шпильку, яку одягали на похорон, оскільки заряджений енергією смерті предмет принесе багато нещасть.

Раніше "Телеграф" писав, до чого падає кулькова ручка. Цей звичний предмет давно оточують всілякі прикмети та забобони.