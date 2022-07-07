Чому не можна стояти на порозі і передавати через нього предмети: про ці прикмети краще пам’ятати

Згідно з повір’ями, поріг є кордоном, що відокремлює потойбічний світ від нашого

У народі існує безліч прикмет і забобонів. Більш знайомими нам є прикмети, пов’язані з дзеркалом, натільним хрестиком, днем народження та багатьма іншими речами та подіями. Досить популярними є прикмети, пов’язані з порогом будинку. Нібито на ньому не можна стояти, вітатись і розмовляти, а також передавати через поріг предмети.

У народі вірять, щоб не накликати неприємності та біди на себе та свою сім’ю, треба пам’ятати про деякі важливі заборони. Про це пише Ukr.Media.

Чому не можна передавати предмети через поріг

Згідно з традицією, раніше під порогом закопували прах загиблих родичів, щоб їхні душі могли допомагати живим людям. У деяких віруваннях поріг є межею, яка розділяє наш світ від світу мертвих. Тому віддавати щось через дверний поріг не можна, бо в такий спосіб можна потурбувати душі мертвих.

Чому не можна спілкуватися чи вітатись через поріг

Аналогічна ситуація із душами мертвих. Вітатися чи розмовляти через поріг не можна, бо можуть виникнути конфліктні ситуації у сім’ї.

Народні заборони, пов’язані з порогом

Якщо привітатись через поріг, це створить між людьми бар’єр і може призвести до сварки.

Через поріг не можна передавати речі. В цьому випадку вони принесуть вам нещастя.

Не можна розмовляти через поріг – ви можете роздратувати та наговорити співрозмовнику зайвого.

Гостю не можна прощатися за порогом. Останні слова мають бути сказані у домі, інакше у сім’ї будуть розбіжності.

Не можна цілуватися з коханою людиною на порозі – це спричинить розставання.

Не можна сидіти на порозі. У цьому випадку людина накликає на себе неприємні чутки.

Не можна переступати через поріг лівою ногою. Таким чином, виходячи з дому, людина зіткнеться з бідами та неприємностями у своєму житті.

Стояти на порозі означає видаляти захист свого житла.

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