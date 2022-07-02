Чому не можна передаровувати подарунки: багато хто про це не знає

Пропонуємо ознайомитися з прикметами та забобонами з цього приводу

Питання — чи можна передаровувати подарунок справді актуальне, адже нерідко нам подають те, що нам не потрібно. Такі презенти можна викинути, але якщо це стало б у нагоді іншим людям, то чому б не передарувати?

Наші предки вірили, що передарування речей накликає біду на того, хто дарує, і на того, кому дарують. Оскільки раніше подарунки робилися своїми руками, а це були в основному амулети, які замолювалися на удачу, вважалося, що подарований подарунок відбирає позитивну енергію.

Чому не можна передаровувати подарунки

Покупні подарунки не зменшують сакрального значення. Вважається, що з подарованим предметом ми отримуємо і увагу Всесвіту. Тому добровільно відмовлятися від нього не варто.

Які подарунки можна передарувати

Передаровувати сімейні реліквії можна лише у родинному колі. Також, якщо людина не вклала жодного сенсу в подарунок, її можна спокійно передарувати. І пам’ятаємо, що є така річ, як благодійність.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому деякі предмети притягують до оселі біду та нещастя.