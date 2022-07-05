Не вішайте годинник у цих кімнатах: три місця, які притягують біду

Деякі місця в будинку енергетично не підходять для годинника

Щодо годинника існує чимало прикмет і забобонів, зокрема про те, що не можна дарувати годинник іменинникові. Езотерики вважають, що годинник має потужну енергетику і характеризує постійний рух і енергообмін. Тож вибір місця для годинника в будинку дуже важливий, інакше цей предмет притягуватиме негатив і неприємності.

Як пише "Телеграф", є щонайменше три місця, які не підходять для годинника в будинку. Вважається, що якщо нехтувати цими правилами, то настінний годинник буде притягувати лихо.

Де не можна вішати годинник у будинку

Спальня. У цій кімнаті не варто розміщувати масивний настінний годинник, який голосно цокає або б’є. Він ніяк не впишеться в енергетику кімнати, яка передбачає спокій, відпочинок та енергетичну підзарядку. Не варто розміщувати тут і подарований годинник: загрожує кошмарами уві сні.

Дитяча кімната. У цьому випадку так само не підійде великий і гучний настінний годинник, який заважатиме дітям. Краще замініть його на годинник із тихим боєм, тоді енергетика дитячої спальні не буде порушена.

Передпокій. Категорично заборонено вішати годинник поряд із дверима. Годинник на видному місці доступний будь-якій людині, яка зайде у ваше житло. Це тягне за собою порушення енергетичного балансу і втрату затишку в будинку.

Додамо, що не варто продовжувати зберігати годинник, якщо він розбився або тріснув. Як і в інших випадках, пошкоджені речі в будинку не несуть позитивну енергію, а можуть лише спричинити неприємності. Те саме стосується і годинника, який став. Цей прилад означає постійний рух, тому викиньте годинник, якщо він не ходить.

Раніше "Телеграф" писав, які речі в будинку притягують біду та неприємності. А також ми розповідали, від яких кімнатних рослин краще відмовитись, оскільки вони не підходять під енергетику будинку.