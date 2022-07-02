Притягують хвороби та сварки: рослини, які краще ніколи не приносити до будинку

Прикрашаючи квартиру квітковими вазонами, важливо знати, чи не зашкодять вони вам.

Найкорисніші рослини в будинку — це ті, що тішать око, очищують повітря, створюють атмосферу затишку та комфорту, проте не все так просто. У світі флори існують якісь "обманки": навіть якщо рослина дуже гарна, її краще не вирощувати в квартирі, адже вона може лише нашкодити.

Як повідомляє портал "Так просто", деякі рослини мають дуже сильну негативну енергетику, яка також негативно позначається на здоров’ї домочадців, а також на їхніх стосунках. Щобільше, постраждати можуть навіть свійські тварини.

На додаток, більшість із цих рослин притягують до будинку різні недуги, а також витягують із людей позитив та позитивну енергетику, роблячи їх слабкими як фізично, так і морально. Тому наступні кімнатні рослини та вазони у будинку краще не тримати.

Плющ

Монстера

Азалія

Примула

Фікус Бенджаміна

Орхідея

Раніше "Телеграф" писав, що частина звичайних кімнатних рослин можуть завдати шкоди, якщо ставити їх у спальні.