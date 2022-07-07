Почему нельзя стоять на пороге и передавать через него предметы: об этих приметах лучше помнить

Согласно поверьям, порог является границей, отделяющей потусторонний мир от нашего

В народе существует множество примет и суеверий. Более знакомыми нам являются приметы, связанные с зеркалом, нательным крестиком, днем рождения и многими другими вещами и событиями. Довольно популярными также являются приметы, связанные с порогом дома. Якобы на нем нельзя стоять, здороваться и разговаривать, а также передавать через порог предметы.

В народе верят, чтобы не навлечь неприятности и беды на себя и свою семью, нужно помнить о некоторых важных запретах. Об этом пишет Ukr.Media.

Почему нельзя передавать предметы через порог

Согласно традиции, ранее под порогом закапывали прах погибших родственников, чтобы их души могли помогать живым людям. В некоторых верованиях порог является пределом, разделяющим наш мир от мира мертвых. Поэтому отдавать что-то через дверной порог нельзя, потому что таким образом можно побеспокоить души мертвых.

Почему нельзя общаться или здороваться через порог

Аналогичная ситуация с душами мертвых. Здороваться или разговаривать через порог нельзя, потому что могут возникнуть конфликтные ситуации в семье.

Народные запреты, связанные с порогом

Если поздороваться через порог, это создаст между людьми барьер и может привести к ссоре.

Через порог нельзя передавать вещи. В этом случае они принесут вам несчастье.

Нельзя разговаривать через порог – вы можете разозлить и наговорить собеседнику лишнего.

Гостью нельзя прощаться за порогом. Последние слова должны быть сказаны в доме, иначе в семье будут разногласия.

Нельзя целоваться с любимым человеком на пороге – это приведет к расставанию.

Нельзя сидеть на пороге. В этом случае человек накликает на себя неприятные слухи.

Нельзя переступать через порог левой ногой. Таким образом, выходя из дома, человек столкнется с бедами и неприятностями в своей жизни.

Стоять на пороге означает удалять защиту своего жилья.

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