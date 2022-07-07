Почему нельзя стоять на пороге и передавать через него предметы: об этих приметах лучше помнить
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Согласно поверьям, порог является границей, отделяющей потусторонний мир от нашего
В народе существует множество примет и суеверий. Более знакомыми нам являются приметы, связанные с зеркалом, нательным крестиком, днем рождения и многими другими вещами и событиями. Довольно популярными также являются приметы, связанные с порогом дома. Якобы на нем нельзя стоять, здороваться и разговаривать, а также передавать через порог предметы.
В народе верят, чтобы не навлечь неприятности и беды на себя и свою семью, нужно помнить о некоторых важных запретах. Об этом пишет Ukr.Media.
Почему нельзя передавать предметы через порог
Согласно традиции, ранее под порогом закапывали прах погибших родственников, чтобы их души могли помогать живым людям. В некоторых верованиях порог является пределом, разделяющим наш мир от мира мертвых. Поэтому отдавать что-то через дверной порог нельзя, потому что таким образом можно побеспокоить души мертвых.
Почему нельзя общаться или здороваться через порог
Аналогичная ситуация с душами мертвых. Здороваться или разговаривать через порог нельзя, потому что могут возникнуть конфликтные ситуации в семье.
Народные запреты, связанные с порогом
- Если поздороваться через порог, это создаст между людьми барьер и может привести к ссоре.
- Через порог нельзя передавать вещи. В этом случае они принесут вам несчастье.
- Нельзя разговаривать через порог – вы можете разозлить и наговорить собеседнику лишнего.
- Гостью нельзя прощаться за порогом. Последние слова должны быть сказаны в доме, иначе в семье будут разногласия.
- Нельзя целоваться с любимым человеком на пороге – это приведет к расставанию.
- Нельзя сидеть на пороге. В этом случае человек накликает на себя неприятные слухи.
- Нельзя переступать через порог левой ногой. Таким образом, выходя из дома, человек столкнется с бедами и неприятностями в своей жизни.
- Стоять на пороге означает удалять защиту своего жилья.
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