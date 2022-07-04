Чи можна носити чужий натільний хрестик: є одна умова

Одні вважають, що ті, що наділи чужий хрест, беруть на себе відповідальність за гріхи іншої людини

Здавна натільний хрестик вважався суто індивідуальною річчю. Їх, як і ікони, не можна викидати у жодному разі. Деякі люди запитують, чи варто одягати чужий хрестик.

Багато хто вірить, що в хрестику зберігається енергетика його власника, пише Ukr.Media. Тобто під час передачі оберега іншій людині можна втратити частину своєї духовної натури.

Чи дозволено носити чужий хрестик

Якщо усунути всі забобони, то носіння чужого хрестика цілком допустимо для віруючої людини. Це нормально сприймається церквою. Але є одна умова. Якщо ви не впевнені у цьому питанні, то краще буде освятити хрестик. Якщо ж є якийсь страх щодо його використання, краще віддати хрестик у храм на пожертвування.

Раніше "Телеграф" писав, які предмети категорично заборонено тримати у своєму будинку.