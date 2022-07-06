Чотири дії, які не можна робити перед дзеркалом

Енергетика дзеркала може притягувати негатив до вашої оселі

Езотерики називають дзеркало чи не наймагічнішим предметом у наших оселях. Існує безліч прикмет про дзеркало, а в минулі часи його використовували для різних обрядів і ритуалів. Більш того, важливо правильно вибрати місце для дзеркала в будинку, інакше чекайте на проблеми.

Як пише "Телеграф", є як мінімум чотири прикмети про те, що ніколи не варто робити перед дзеркалом. Вважається, що деякі дії можуть залучити біду та нещастя до будинку.

Не можна дивитись у дзеркало вночі

Езотерики не тільки не рекомендують спати навпроти дзеркала, а дивитися в нього після заходу сонця. Особливо небезпечним вважається період із 12 ночі до 3 ранку. Раніше люди вірили, що в цей час дзеркало може стати порталом із потойбічним світом.

Не варто їсти перед дзеркалом

Постарайтеся організувати місце для їжі в вашому будинку так, щоб в цей момент ви не відображалися в дзеркалі. Разом з їжею ви можете "заїсти" все позитивне, чим ви наділені.

Не дивіться у дзеркало, якщо воно пошкоджене

Зберігати пошкоджені речі загалом не дуже хороша ідея. Вважається, такі предмети інтер’єру притягують негативну енергію. Це стосується і дзеркала. Тому не варто дивитися в нього, якщо воно розбите або тріснуте.

Не дивіться в порожній гаманець навпроти дзеркала

Буває, коли ви заглядаєте у свій гаманець біля вхідних дверей, і в той момент можете відбиватися в дзеркалі. Так не треба робити. Крім того, езотерики радять залишати у дзеркалі монету чи купюру.

Раніше "Телеграф" писав, у яких кімнатах не можна вішати годинник, оскільки це погана прикмета.