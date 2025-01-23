Ще один випадок жорстокого побиття дитини стався у Києві: у справу вже втрутилась поліція

Дівчинка плакала і закривала руками лице, та кривдниці не зважали

У Києві, в Оболонському районі, стався черговий інцидент підліткового насильства. У соцмережах поширили відео, де дві дівчини-школярки жорстоко б'ють іншу неповнолітню дівчину.

При чому роблять це вони показово, на камеру. На випадок відреагували у поліції. У ГУНП Києва кажуть, що інформація потрапила до правоохоронців під час моніторингу соціальних мереж.

На записі видно, що на стадіоні двоє дівчат систематично завдають ударів по обличчю і тілу іншої неповнолітньої дівчини.Вона не намагається захищатись, лише плаче і тримається руками за обличчя. Відео швидко поширилося в інтернеті.

Поліція Оболонського району розпочала перевірку інциденту. Правоохоронці встановлюють особи учасниць конфлікту, з'ясовують обставини та передумови бійки.

"Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом", — повідомили в пресслужбі міської поліції.

У травні минулого року аналогічний випадок стався у Дніпрі. Група підлітків жорстоко побила дитину, і вимагала телефон та гроші.

Раніше "Телеграф" писав, що у приватній школі під Києвом дитину били на очах вчительки. Втім, у школі вважають це чорним піаром.