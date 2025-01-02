Під Києвом сталася трагедія. Потяг збив хлопця (фото, відео)

Поліція розслідує обставини події

У селищі Глеваха Київської області електропотяг збив 22-річного хлопця. Інцидент стався у середу, 1 січня.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини. Чергового по станції повідомив до поліції про інцидент поблизу залізничного переїзду близько 13 години.

Правоохоронці попередньо встановили, що потяг сполученням Київ-Варшава здійснив наїзд на молодика, який знаходився на залізничних коліях. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події. Слідчі Фастівського управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

Також у поліції Київщини наголосили, що залізничний транспорт — зона підвищеної небезпеки. Правоохоронці закликали громадян бути обережними на залізничних коліях.

Глеваха на мапі

Нагадаємо, на початку грудня на Київщині сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув молодий чоловік. Інцидент стався на залізничній станції Фастівського району, де пасажирський потяг сполученням "Київ-Перемишль" збив чоловіка.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Києві під потяг потрапила людина. Через це зупинявся рух міської електрички.