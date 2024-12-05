У Києві людина потрапила під поїзд, є затримки у русі: як курсуватимуть електрички

На місці події тривають слідчі дії

У четвер, 5 грудня, у Києві під потяг потрапила людина. Через це київська міська електричка працюватиме за зміненим графіком.

Про це повідомили в Kyiv City Express. Місцеві телеграм-канали опублікували відео з місця події.

"Електропоїзд 7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій: під поїзд кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік оборотного рейсу", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку скасували, оскільки слідчі дії триватимуть певний час. Далі рейс о 8:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде за розкладом резервним складом.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув молодий чоловік. Інцидент стався на залізничній станції Фастівського району, де пасажирський потяг сполученням "Київ-Перемишль" збив чоловіка. А також розповідали, що мажору, який причетний до смертельної ДТП у Дніпрі, обрали запобіжний захід.